Про це пише 24 Канал із посиланням на Reuters.

Дивіться також Людей змушують мовчати, – ірландський журналіст розкрив, як діє тіньовий флот Росії у Греції

Як Туреччина реагує на нові санкції проти Росії?

Один із найбільших нафтопереробних заводів Туреччини – SOCAR Turkey Aegean Refinery (STAR), що належить азербайджанській компанії SOCAR, нещодавно придбав чотири партії сирої нафти з Іраку, Казахстану та інших неросійських виробників із постачанням у грудні

За підрахунками Reuters, це становить від 77 000 до 129 000 барелів на день залежно від обсягу партій і означає, що SOCAR використовуватиме менше російської нафти.

Туреччина є одним із головних покупців російської нафти разом із Китаєм та Індією. Тепер турецькі нафтопереробники діють подібно до індійських, що свідчить про вплив зусиль США, ЄС та Великої Британії, спрямованих на обмеження продажів російської нафти, кошти від яких йдуть на фінансування війни проти України,

– пишуть журналісти.

Водночас у вересні та жовтні практично вся нафта STAR надходила з Росії — близько 210 000 барелів на день, за даними компанії Kpler.

За словами двох джерел, одна з чотирьох грудневих партій – це казахстанська KEBCO, яка за якістю відповідає російській Urals, але має інше походження. SOCAR цього року імпортувала лише одну іншу партію казахстанської нафти й жодної у 2024 році.

Інший великий турецький переробник Tupras також збільшує закупівлі неросійських сортів, схожих за характеристиками на Urals, зокрема іракської нафти, повідомили два джерела без уточнення деталей. Найближчим часом він може повністю припинити імпорт російської нафти.

Згідно з даними Kpler, у період із січня по жовтень Туреччина імпортувала близько 669 000 барелів сирої нафти на день, із яких 317 000 барелів (47%) припадало на Росію. Водночас за той самий період минулого року імпорт становив 580 000 барелів на день, із яких 333 000 барелів було російського походження.

Санкції проти Росії: що відомо?