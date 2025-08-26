Турция начала строительство железнодорожной линии "Карс – Игдыр – Аралык – Дилуджу". Общая ее длина достигнет 224 километров.

Что известно о новой турецкой железнодорожной линии?

Эта железнодорожная линия будет частью Зангезурского коридора, пишет 24 Канал со ссылкой на СВРУ.

Заметьте! Такая железнодорожная линия должна интегрировать Турцию в "Средний коридор". То есть, сухопутный коридор между Европой и Китаем в обход России.

Что известно об этом проекте:

общая стоимость этого проекта составит 2,8 миллиарда долларов;

завершить строительство планируют до 2029 года;

ожидаемая мощность железной дороги должна достичь 15 миллионов тонн грузов и 5,5 миллиона пассажиров ежегодно.

В общем строительство будет включать:

5 тоннелей общей длиной 20 км;

3 виадука;

не один десяток мостов.

Для чего эта железнодорожная линия Турции?

Благодаря этой железнодорожной линии, Анкара станет ключевым транзитным коридором между Азией и Европой. Также будет усилена экономическая интеграция некоторых регионов, в частности, Кавказа.

Линия напрямую соединит Турцию с Нахичеванью через Азербайджан, что усилит экономическую интеграцию Кавказа и Центральной Азии,

– сообщает разведка.

К тому же этот проект позволит:

создать 15 тысяч новых рабочих мест;

сократить время доставки товаров из Азии в Европу в среднем на 10 – 15 дней;

поднять ВВП восточной Анатолии на ориентировочно 5 – 7%.

Обратите внимание! Именно благодаря этой железнодорожной линии будет вытеснены грузопотоки не только из российских, но и – иранских маршрутов.