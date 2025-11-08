Украинцам добавят почти тысячу гривен к пенсии: кто может рассчитывать на прибавку
- Одинокие пенсионеры старше 80 лет, которые нуждаются в постоянном уходе, могут получить прибавку к пенсии примерно тысячу гривен, если это подтверждено медицинским заключением.
- Для оформления надбавки необходимо предоставить медицинское заключение, паспорт, идентификационный код и другие документы в Пенсионный фонд Украины.
Часть украинских пенсионеров может получать повышенные выплаты. Кто имеет право на дополнительную прибавку почти в тысячу гривен и как ее получить в ближайшее время, читайте дальше.
Кто может получить тысячу гривен к пенсии?
В Украине действует государственная программа поддержки пожилых людей, которые остались без родственников и нуждаются в постоянном уходе. Это предусмотрено законом "О внесении изменений в отдельные законы Украины относительно повышения социальных гарантий для определенных категорий граждан", пишет 24 Канал.
Такие пенсионеры могут рассчитывать на ежемесячную надбавку к пенсииоколо тысячи гривен, что помогает покрывать базовые расходы на уход и бытовые нужды.
Кто имеет право на доплату на уход?
Надбавку могут получить одинокие пенсионеры, достигшие 80 лет и нуждающиеся в постоянном постороннем уходе. Такая потребность должна быть подтверждена медицинским заключением врачебно-консультативной комиссии.
Обратите внимание! Доплата предоставляется именно тем, кто получает пенсию по возрасту, а не по инвалидности.
Кроме того, право на надбавку имеют только те пожилые люди, которые не имеют трудоспособных родственников. Речь идет о детях, внуках или правнуках, обязанных их содержать.
Как оформить надбавку на уход пенсионеру?
По данным Пенсионного фонда, чтобы оформить надбавку, нужно обратиться в медицинское учреждение и получить заключение врачебно-консультативной комиссии о необходимости в уходе.
После этого с медицинским заключением, паспортом, идентификационным кодом и справкой об отсутствии других социальных выплат следует подать заявление в Пенсионный фонд Украины.
На какие еще доплаты могут претендовать пенсионеры?
Пенсионеры, которые самостоятельно воспитывают несовершеннолетних детей, имеют право на ежемесячную доплату в размере 150 гривен за каждого ребенка.
Также пенсионеры, которым в этом году исполняется 70, 75 или 80 лет, могут рассчитывать на возрастные надбавки, начисляемые ежемесячно.
Кроме того, украинцы, которые имеют звание "Почетный донор Украины", получают ежемесячную доплату в размере 10% прожиточного минимума.