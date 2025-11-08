Тысяча Зеленского вернулась: получат ли пенсионеры и дети выплату

Этой зимой украинцы смогут получить единовременное пособие в размере одной тысячи гривен. Эта выплата призвана помочь покрыть основные расходы в начале зимнего сезона. Кто именно может рассчитывать на средства, читайте далее.

Кто получит по тысяче гривен от государства?

Пенсионеры, студенты и дети смогут получить единовременное пособие в 1 000 гривен в рамках правительственной программы "Зимняя поддержка". Об этом рассказал министр социальной политики, семьи и единства Украины Денис Улютин в комментарии 24 Канала.

Минсоцполитики сосредоточено на поддержке людей в сложных жизненных обстоятельствах, семей с детьми, внутренне перемещенных лиц, людей с инвалидностью и людей старшего возраста. Средства, предусмотрены на выплаты 1 000 гривен в рамках правительственной "зимней поддержки", учитывают потребности этих людей,

– пояснил Денис Улютин.

Впрочем, как заметил Улютин, получить помощь смогут только граждане, которые находятся на подконтрольной правительству территории.

Как оформить тысячу от государства?

По словам министра социальной политики, оформить выплату можно будет через приложение "Дія", а средства можно потратить на оплату коммунальных услуг, лекарства, книги, транспортные билеты или товары украинского производства. Часть суммы можно перевести на поддержку Сил обороны.

Важно! Для людей без доступа к "Дії" или банковских сервисов предусмотрены альтернативные способы получения средств: через банки-партнеры и Укрпочту.

Прием заявок начнется 15 ноября и продлится до 15 декабря. Ожидается, что помощь получат около 10 миллионов украинцев, из них примерно 3 миллиона – дети. Для малышей заявки будут подаваться отдельно по свидетельству о рождении.

Что известно о прошлогодней "зимней тысяче"?