Тисяча Зеленського повернулась: чи отримають пенсіонери та діти виплату

Цієї зими українці зможуть отримати одноразову допомогу в розмірі однієї тисячі гривень. Ця виплата покликана допомогти покрити основні витрати на початку зимового сезону. Хто саме може розраховувати на кошти, читайте далі.

Хто отримає по тисячі гривень від держави?

Пенсіонери, студенти та діти зможуть отримати одноразову допомогу у 1 000 гривень у межах урядової програми "Зимова підтримка". Про це розповів міністр соціальної політики, сім’ї та єдності України Денис Улютін у коментарі 24 Каналу.

Мінсоцполітики зосереджене на підтримці людей у складних життєвих обставинах, сімей з дітьми, внутрішньо переміщених осіб, людей з інвалідністю та людей старшого віку. Кошти, передбачені на виплати 1 000 гривень у межах урядової "зимової підтримки", враховують потреби цих людей,

– пояснив Денис Улютін.

Втім, як зауважив Улютін, отримати допомогу зможуть лише громадяни, які перебувають на підконтрольній уряду території.

Як оформити тисячу від держави?

За словами міністра соціальної політики, оформити виплату можна буде через застосунок "Дія", а кошти можна витратити на оплату комунальних послуг, ліки, книги, транспортні квитки чи товари українського виробництва. Частину суми також можна переказати на підтримку Сил оборони.

Важливо! Для людей без доступу до "Дії" або банківських сервісів передбачені альтернативні способи отримання коштів: через банки-партнери та Укрпошту.

Приймання заявок розпочнеться 15 листопада та триватиме до 15 грудня. Очікується, що допомогу отримають близько 10 мільйонів українців, із них приблизно 3 мільйони – діти. Для малечі заявки подаватимуться окремо за свідоцтвом про народження.

