Укрпочта изменила условия использования "тысячи Зеленского": что нового предлагает компания

Укрпочта решила улучшить условия использования средств по программе "Зимняя поддержка". Теперь украинцы могут заказать лекарства и приобрести продукты через почту.

Что изменила Укрпочта относительно "тысячи Зеленского"?

Доставка будет происходить в стационарное или передвижное отделение в любом населенном пункте страны, пишет 24 Канал со ссылкой на Укрпочту.

Читайте также Женщина с российским паспортом хотела получить "Зимнюю поддержку": Укрпочта пошутила над ситуацией

В частности, на сайте "Укрпошта.Аптека" создан отдельный раздел под названием "Зимняя поддержка 2025". Для удобства клиентов даже есть готовые рекомендованные наборы сезонных препаратов:

"От простуды"; "Для спокойного сна"; "При отравлении"; "Забота о сердце" и тому подобное.

Каждый набор является гибким к изменению – можно добавлять или исключать позиции,

– уточнили в компании.

Интересно! Также доступно формирование полностью индивидуальной аптечки из любых препаратов, которые есть на сайте.

Те, кто получает "тысячу Зеленского" через Укрпочту, могут оформить заказ наложенным платежом и оплатить в отделении при получении.

Те, кто оформили "Зимнюю поддержку" через Дию – должны оплатить заказ сразу на сайте.

Поскольку при получении невозможно установить, входит ли товар в перечень разрешенных к оплате средствами программы "Зимняя поддержка", кроме заказов с "Укрпочта.Аптека", оплата наложенного платежа картой "Национальный кэшбек" будет недоступна,

– отметили в Укрпочте.

Однако условия использования карты не меняются – средства "Зимней поддержки" и в дальнейшем можно тратить в сети АО "Укрпочта" для оплаты коммунальных и почтовых услуг, подписки украинских периодических изданий и товаров и тому подобное.

В частности по состоянию на пятницу, 12 декабря, уже более 400 тысяч украинцев воспользовались этой возможностью в отделениях компании.

Как потратить "тысячу Зеленского" на продукты?

Напомним, что теперь "зимнюю тысячу" можно потратить еще и на продукты. Об этом сообщили в Минэкономики.

Уже с 11 декабря можно покупать продовольственные товары украинского производства (кроме подакцизных), которые участвуют в программе, за средства государственных программ в торговой сети Fozzy Group (Сильпо, Фора, THRASH! ТРАШ!, Fozzy) и "Близенько".

Но вскоре к программе присоединятся другие продуктовые сети, о чем Минэкономики будет сообщать дополнительно.

Обратите внимание! Возможность рассчитаться не будет распространяться на онлайн-заказы.

Что еще следует знать о "зимней тысяче"?