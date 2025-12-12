Укрпочта изменила условия использования "тысячи Зеленского": что нового предлагает компания
- Укрпочта усовершенствовала условия программы "Зимняя поддержка", позволив заказ лекарств и продуктов через почту с доставкой в любое отделение.
- Клиенты могут заказать готовые наборы сезонных препаратов или сформировать индивидуальную аптечку с помощью "тысячи Зеленского".
Укрпочта решила улучшить условия использования средств по программе "Зимняя поддержка". Теперь украинцы могут заказать лекарства и приобрести продукты через почту.
Что изменила Укрпочта относительно "тысячи Зеленского"?
Доставка будет происходить в стационарное или передвижное отделение в любом населенном пункте страны, пишет 24 Канал со ссылкой на Укрпочту.
Читайте также Женщина с российским паспортом хотела получить "Зимнюю поддержку": Укрпочта пошутила над ситуацией
В частности, на сайте "Укрпошта.Аптека" создан отдельный раздел под названием "Зимняя поддержка 2025". Для удобства клиентов даже есть готовые рекомендованные наборы сезонных препаратов:
- "От простуды";
- "Для спокойного сна";
- "При отравлении";
- "Забота о сердце" и тому подобное.
Каждый набор является гибким к изменению – можно добавлять или исключать позиции,
– уточнили в компании.
Интересно! Также доступно формирование полностью индивидуальной аптечки из любых препаратов, которые есть на сайте.
- Те, кто получает "тысячу Зеленского" через Укрпочту, могут оформить заказ наложенным платежом и оплатить в отделении при получении.
- Те, кто оформили "Зимнюю поддержку" через Дию – должны оплатить заказ сразу на сайте.
Поскольку при получении невозможно установить, входит ли товар в перечень разрешенных к оплате средствами программы "Зимняя поддержка", кроме заказов с "Укрпочта.Аптека", оплата наложенного платежа картой "Национальный кэшбек" будет недоступна,
– отметили в Укрпочте.
Однако условия использования карты не меняются – средства "Зимней поддержки" и в дальнейшем можно тратить в сети АО "Укрпочта" для оплаты коммунальных и почтовых услуг, подписки украинских периодических изданий и товаров и тому подобное.
В частности по состоянию на пятницу, 12 декабря, уже более 400 тысяч украинцев воспользовались этой возможностью в отделениях компании.
Как потратить "тысячу Зеленского" на продукты?
Напомним, что теперь "зимнюю тысячу" можно потратить еще и на продукты. Об этом сообщили в Минэкономики.
Уже с 11 декабря можно покупать продовольственные товары украинского производства (кроме подакцизных), которые участвуют в программе, за средства государственных программ в торговой сети Fozzy Group (Сильпо, Фора, THRASH! ТРАШ!, Fozzy) и "Близенько".
Но вскоре к программе присоединятся другие продуктовые сети, о чем Минэкономики будет сообщать дополнительно.
Обратите внимание! Возможность рассчитаться не будет распространяться на онлайн-заказы.
Что еще следует знать о "зимней тысяче"?
- "Тысячу Зеленского" можно потратить на лекарства. Однако только на медикаменты украинского производства, зарегистрированных в программе "Нацкешбек".
- Список аптек, где можно сделать покупки, есть на сайте "Национального кэшбэка". Купить медицинские препараты разрешается как онлайн, так и оффлайн.