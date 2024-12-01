Как получить 1000 гривен в Дии: алгоритм подачи заявления
В Украине 1 декабря стартовала программа, инициированная президентом Зеленским, "Зимняя еПоддержка". В ее рамках украинцы могут получить единовременную выплату в размере 1 000 гривен.
Подать заявку можно до конца зимы. Как получить "тысячу Зеленского", рассказывает 24 Канал со ссылкой на "Дию".
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Как получить "тысячу Зеленского" в Дии
Подать заявку на выплаты можно до 28 февраля 2025 года, а использовать средства – до 31 декабря 2025 года.
Чтобы оформить заявление онлайн, нужно:
- авторизоваться в Дии,
- в разделе "Сервисы" выбрать "Зимняя еПоддержка",
- нажать "Подать новую заявку" и "Начать",
- выбрать, для кого предназначена выплата – для себя или для ребенка. Если для ребенка, то должно подгрузиться свидетельство о рождении, а если этого не произошло, нужно нажать "Добавьте свидетельство",
- выбрать счет для выплаты,
- проверить данные, поставить птичку в "Я нахожусь на территории Украины" и нажать "Отправить".
Обратите внимание! Средства могут получить все украинцы, которые находятся в Украине, кроме тех граждан, которые сейчас проживают на временно оккупированных территориях.
Напомним, что податься на выплату "тысячи Зеленского" можно как онлайн через Дию, так и оффлайн через Укрпочту. Там средства можно будет получить уже с 4 декабря.