Как получить 1000 гривен в Дии: алгоритм подачи заявления

В Украине 1 декабря стартовала программа, инициированная президентом Зеленским, "Зимняя еПоддержка". В ее рамках украинцы могут получить единовременную выплату в размере 1 000 гривен.

Подать заявку можно до конца зимы. Как получить "тысячу Зеленского", рассказывает 24 Канал со ссылкой на "Дию".

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Как получить "тысячу Зеленского" в Дии

Подать заявку на выплаты можно до 28 февраля 2025 года, а использовать средства – до 31 декабря 2025 года.

Чтобы оформить заявление онлайн, нужно:

авторизоваться в Дии,

в разделе "Сервисы" выбрать "Зимняя еПоддержка",

нажать "Подать новую заявку" и "Начать",

выбрать, для кого предназначена выплата – для себя или для ребенка. Если для ребенка, то должно подгрузиться свидетельство о рождении, а если этого не произошло, нужно нажать "Добавьте свидетельство",

выбрать счет для выплаты,

проверить данные, поставить птичку в "Я нахожусь на территории Украины" и нажать "Отправить".

Обратите внимание! Средства могут получить все украинцы, которые находятся в Украине, кроме тех граждан, которые сейчас проживают на временно оккупированных территориях.

Напомним, что податься на выплату "тысячи Зеленского" можно как онлайн через Дию, так и оффлайн через Укрпочту. Там средства можно будет получить уже с 4 декабря.