Кому из пенсионеров ждать роста пенсии в сентябре

16 августа 2024, 13:05
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Автор: Анастасия Зорик

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ПФУ

Некоторые пенсионеры получают специальные надбавки к пенсии. На размер таких доплат влияют определенные факторы, в частности возраст лица.

У кого увеличатся надбавки в сентябре

В сентябре увеличатся надбавки по возрасту у части пенсионеров. Это связано с тем что такие лица достигнут новой возрастной границы.

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Сейчас надбавки по возрасту распределяются так:

  • лица от 70 до 74 лет включительно имеют право на доплату 300 гривен;
  • от 75 до 79 лет включительно имеют 456 гривен;
  • от 80 лет получают уже 570 гривен.

Соответственно, пенсионеры, которым в сентябре исполняется 75 и 80 лет получат увеличенную надбавку по возрасту. Повышение произойдет автоматически.

Кто имеет право на доплату по возрасту

Надбавка по возрасту предоставляется пенсионерам, если они:

  • получают пенсию по возрасту;
  • старше 70 лет;
  • имеют общую пенсионную выплату менее 10 340,35 гривен.

Обратите внимание! Такую надбавку ПФУ назначает автоматически, если пенсионер соответствует указанным критериям.