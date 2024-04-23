В мае у некоторых украинцев автоматически вырастут пенсии

С 1 мая у некоторых украинцев автоматически вырастут пенсионные выплаты. Для этого нужно соответствовать лишь двум критериям: быть старше 70 лет и иметь пенсию меньше 10 340,35 гривны.

Надбавки по возрасту

Все потому, что пенсионерам определенного возраста денежные надбавки назначаются автоматически, поэтому обращаться по их оформлению не нужно.

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Размер повышения зависит от возраста пенсионера:

Пенсионерам от 70 до 74 лет начисляется дополнительно 300 гривен;

От 75 до 79 лет - 456 гривен;

Старше 80 лет - 570 гривен.

Эти выплаты пенсионеры получат в месяц, следующий за достижением соответствующего возраста.

! Сейчас в Украине насчитывается 10,2 миллиона пенсионеров, а средний размер пенсии составляет 5743,27 гривны.

Кто не может иметь надбавку по возрасту

Право на доплату в размере 300 гривен имеют пенсионеры, достигшие 70 лет, независимо от типа пенсии, на основании которого она назначена, длины страхового стажа, или продолжения трудовой деятельности. Однако, такая доплата предоставляется при условии, что совокупный размер пенсии, с учетом всех надбавок и доплат, не выходит за предел 10 340 гривен.

Надбавки для пенсионеров по состоянию здоровья

Пенсионеры с особыми потребностями из-за значительного ухудшения здоровья также имеют возможность получить дополнительные надбавки. Для этого им необходимо: