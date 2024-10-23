Эти пенсионеры не могут получать пенсию менее 8 тысяч гривен

Сейчас средняя пенсия в Украине не дотягивает даже до 6 тысяч гривен. По данным на 1 октября 2024 года это значение составляло 5 852 гривны.

Кто может получить увеличенные пенсионные выплаты

Есть несколько категорий пенсионеров, имеющих право на повышенные пенсии. Речь, в частности, о пострадавших от аварии на ЧАЭС, сообщает ПФУ.

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Граждане, получившие инвалидность вследствие аварии на Чернобыльской атомной электростанции должны получать пенсию не менее:

лица с I группой инвалидности – 8 187,48 гривны;

II группой инвалидности – 6 549,98 гривны;

III группой инвалидности – 5 048,95 гривны.

В то же время для ликвидаторов аварии на ЧАЭС минимумы еще больше:

для лиц с I группой инвалидности – 13 376,21 гривны;

II группой инвалидности – 10 700,97 гривны;

III группой инвалидности – 8 025,73 гривны.

Также пенсию не менее 8 тысяч гривен должны получать: