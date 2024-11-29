Пересчитают ли пенсии украинцев в декабре
В этом году пенсии украинцев выросли. В частности, из-за проведения мартовской индексации.
Как вырастут пенсии в декабре
В декабре пенсии украинцев не претерпят изменений. Увеличение выплат почувствуют лишь те лица, которые получат специальные доплаты, в частности, по возрасту, сообщает 24 Канал со ссылкой ПФУ.
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Кто имеет право на доплату по возрасту:
- пенсионеры старше 70 лет;
- лица, имеющие ежемесячную общую пенсионную выплату менее 10 340,35 гривен;
- граждане, имеющие пенсию по возрасту.
Доплату начинают начислять со дня достижения этого возраста. Начисление доплаты начинается не от начала календарного месяца, а после дня рождения, поэтому за первый месяц она будет выплачена не полностью, а пропорционально данному количеству дней,
– говорится в сообщении ПФУ.
Какая эта доплат сейчас:
- пенсионеры от 70 до 74 лет включительно имеют право на доплату 300 гривен;
- от 75 до 79 лет включительно – 456 гривен;
- от 80 лет – 570 гривен.
Заметьте! Такая доплат назначается автоматически.