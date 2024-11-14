В декабре пенсии вырастут на 600 гривен: кто получит повышение

14 ноября 2024, 14:40
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Автор: Екатерина Добровольская

В декабре 2024 года пенсии определенных категорий пенсионеров вырастут почти на 600 гривен. Повышение коснется некоторых других групп пенсионеров.

Кто получит надбавку в декабре

В декабре некоторым пенсионерам будет предоставлена доплата за возраст, сообщает 24 Канал со ссылкой на ПФУ. Начисление и рост доплаты происходят автоматически, как только лицо достигает определенного возраста.

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Ежемесячная компенсационная выплата лицам, достигшим указанного возраста (70, 75 или 80 лет) устанавливается и выплачивается с даты достижения указанного возраста, независимо от вида пенсии; закона, согласно которому назначена пенсия; продолжительности страхового стажа и факта работы,
– говорится в сообщении ПФУ.

Размер доплаты зависит от возраста лица:

  • От 70 до 74 лет включительно – 300 гривен;
  • От 75 до 79 лет включительно – 456 гривен;
  • От 80 лет – 570 гривен.

Какое условие получения доплаты по возрасту

Условием для получения доплаты по возрасту является то, что общая пенсионная выплата лица должна быть меньше 10 340,35 гривен.