Пенсии некоторых украинцев вырастут в сентябре: кому ждать повышения
27 августа 2024, 16:00Читати новину українською
Источник:ПФУ
Пенсии украинцев могут расти по разным причинам. Увеличению выплат способствует проведение индексации, перерасчетов и начисление надбавок.
У кого вырастет сентябрьская пенсия
В сентябре пенсия граждан будет расти, благодаря начислению доплаты по возрасту. Эта надбавка предоставляется, если лицо соответствует определенным требованиям.
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Пенсионер должен:
- получать пенсию по возрасту;
- быть старше 70 лет;
- иметь общую ежемесячную пенсионную выплату менее 10 340,35 гривен.
Размер этой надбавки зависит от возраста лица:
- пенсионеры от 70 до 74 лет включительно имеют право на надбавку 300 гривен;
- лица от 75 до 79 лет включительно могут получить 456 гривен;
- граждане старше 80 лет – 570 гривен.
Кому еще ждать повышения выплат
Пенсионеры, проживающие на территории возможных или активных боевых действий, могут получить специальную доплату к пенсии. При условии, что:
- выплаты этих граждан менее 3 250 гривен;
- такие лица не получали другую международную помощь с 1 марта 2023 года или выплаты для ВПЛ.
Такая надбавка рассчитывается индивидуально. Она равна разнице между 3 250 и суммой пенсии.