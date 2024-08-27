Пенсии некоторых украинцев вырастут в сентябре: кому ждать повышения

27 августа 2024, 16:00
Читати новину українською
Автор: Анастасия Зорик

Источник:

ПФУ

Пенсии украинцев могут расти по разным причинам. Увеличению выплат способствует проведение индексации, перерасчетов и начисление надбавок.

У кого вырастет сентябрьская пенсия

В сентябре пенсия граждан будет расти, благодаря начислению доплаты по возрасту. Эта надбавка предоставляется, если лицо соответствует определенным требованиям.

Читайте также Вывести бизнес из тени: как будет работать новый принцип "воюй или работай"

Пенсионер должен:

  • получать пенсию по возрасту;
  • быть старше 70 лет;
  • иметь общую ежемесячную пенсионную выплату менее 10 340,35 гривен.

Размер этой надбавки зависит от возраста лица:

  • пенсионеры от 70 до 74 лет включительно имеют право на надбавку 300 гривен;
  • лица от 75 до 79 лет включительно могут получить 456 гривен;
  • граждане старше 80 лет – 570 гривен.

Кому еще ждать повышения выплат

Пенсионеры, проживающие на территории возможных или активных боевых действий, могут получить специальную доплату к пенсии. При условии, что:

  • выплаты этих граждан менее 3 250 гривен;
  • такие лица не получали другую международную помощь с 1 марта 2023 года или выплаты для ВПЛ.

Такая надбавка рассчитывается индивидуально. Она равна разнице между 3 250 и суммой пенсии.