Несколько сотен миллиардов долларов: Зеленский оценил сумму убытков от войны

Убытки Украины от войны с Россией оценивают в 800 миллиардов долларов. Для восстановления экономики и инфраструктуры планируется привлечь средства из грантов, частных инвестиций и долговых обязательств.

Об этом сообщил президент Украины во время общения с журналистами, пишет 24 Канал.

Сколько убытков Россия нанесла Украине?

Зеленский заявил, что общая оценка потерь Украины в результате российской войны составляет 800 миллиардов долларов. Он отметил, что именно об этих объемах финансирования ведутся переговоры с международными партнерами.

По словам президента, средства на восстановление и развитие Украины будут поступать из разных источников. Планируется создание нескольких инвестиционных фондов, которые будут заниматься восстановлением экономики, реконструкцией поврежденных районов и регионов, а также гуманитарными программами.

Целью этих фондов является привлечение 800 миллиардов долларов через акционерный капитал, гранты, долговые обязательства и взносы частного сектора. Это позволит Украине максимально реализовать свой потенциал.

О чем говорится в 9 пункте мирного плана США?

Известно, что пункт 9 предусматривает создание США и странами ЕС совместного фонда капитала и грантов с целевым размером до 200 миллиардов долларов для эффективного и прозрачного инвестирования в Украину. В то же время Зеленский отметил, что сумма пока это лишь предмет для разговора, впрочем переговорный процесс Украины, США и советников по нацбезопасности европейских государств уже продолжается.

Кроме того, в следующих подпунктах указано, что для послевоенного восстановления будет применен широкий спектр капиталовложений и других финансовых инструментов, а глобальные учреждения по восстановлению будут применять механизмы для поддержки и усиления этих усилий. Также Украина планирует внедрять лучшие международные стандарты для привлечения иностранных инвестиций. В то же время оставляя за собой право на компенсацию за нанесенный ущерб.

Компенсацию для нас очень важно было акцентировать. Я не уверен, что все это останется в таких формулировках. Я просто говорю, что на сегодня это так,

– добавил Зеленский.

Куда пойдут средства на восстановление?