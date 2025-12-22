УБД и участник войны: в чем заключается разница между статусами

Статусы участника войны и участника боевых действий юридически являются разными. Первый предназначен для граждан, которые принимали участие в военных действиях в прошлом, тогда как УБД предусмотрен для защитников и защитниц независимой Украины.

В чем заключается разница между УБД и участниками войны?

Участники боевых действий и участники войны относятся к категории ветеранов, однако юридически эти статусы отличные.

Закон определяет, что ветеранами войны являются лица, которые принимали участие в защите Родины или боевых действиях на территории других государств. К этой категории относятся:

участники боевых действий;

лица с инвалидностью вследствие войны;

участники войны.

На статус участника боевых действий могут претендовать граждане, которые принимали непосредственное участие в выполнении боевых заданий для защиты Украины в военное и мирное время.

Участниками войны признают военнослужащих армии Советского Союза, которые в период Второй мировой служили в Вооруженных Силах, а также гражданских, которые работали в тылу.

Обратите внимание! Статус участника войны для тех, кто родились после 31 декабря 1932 года, могут установить только при наличии документов или других доказательств в подтверждение факта работы в период войны.

Кто относится к участникам боевых действий?

Статус участника боевых действий могут получить:

военнослужащие, которые служили в воинских подразделениях действующей армии во время Второй мировой войны, а также партизаны и подпольщики;

военнослужащие, которые принимали участие в боевых действиях в Афганистане;

военнослужащие Вооруженных Сил Украины, Службы безопасности Украины, Службы внешней разведки Украины, полицейские, лица рядового, начальствующего состава и военнослужащие МВД Украины, других законных военных формирований, которых по решению государства направляли для участия в международных операциях по поддержанию мира и безопасности или в командировку в государства, где продолжались боевые действия;

военнослужащие ВСУ, Нацгвардии, СБУ, разведывательных органов, Государственной пограничной службы, Государственной специальной службы транспорта, которые принимали участие в антитеррористической операции в Донецкой и Луганской областях и выполняли задачи для обеспечения обороны Украины;

участники вооруженной борьбы за независимость Украины в 20 веке в составе Украинской повстанческой армии, "Полесской Сечи", Украинской народной революционной армии, "Карпатской Сечи", Украинской военной организации, вооруженных подразделений Организации украинских националистов;

участники групп пиротехнических работ, которых привлекали к выполнению задач по разминированию взрывоопасных предметов на территории Украины.

Кто может иметь статус участников войны?

Согласно законодательству, к категории участников войны относятся: