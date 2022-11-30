Будет ли повышение процентной ставки и официального курса: прогноз политики НБУ

8 декабря НБУ проведет следующее заседание по монетарной политике, на котором пересмотрит уровень учетной ставки. Этот показатель определяет стоимость денег в экономике и оказывает влияние на ставки кредитов и депозитов.

Прошедшее повышение до 25% произошло 3 июня 2022 года. Экономика 24 опросил экспертов, чтобы узнать, изменится ли учетная ставка на этот раз.

Интересно Курс доллара снова пошел вверх: где выгоднее всего сдать валюту

Ожидать ли снижения ставки

Посредством учетной ставки регулятор фактически устанавливает стоимость денег в экономике. Если инфляция высока, то она увеличивает ее и соответственно, когда она контролируемая – снижает. Если ставка повышается, то растут ставки по кредитам и депозитам, а с понижением дешевеют.

По мнению главы правления Юнекс Банка, предпосылок для снижения ставки пока нет. Этот прогноз подкрепляет то, что инфляция по итогам октября выросла до 26,6% в годовом исчислении, что соответствует прогнозной траектории НБУ.

Иван Свитек Председатель правления ЮНЕКС Банка Считаю, что Национальный банк в ходе последнего 2022 года заседание монетарного комитета примет решение сохранить учетную ставку на текущем уровне (25% годовых). Поскольку оснований для ее изменения пока просто нет.

Может ли быть увеличена ставка

По мнению Ивана Свитека, увеличение учетной ставки также пока не обосновано, поскольку основные цели были достигнуты после прошлого повышения.

Дальнейшее ее увеличение не принесет никакой пользы, поскольку одной из главных задач, преследуемых НБУ при повышении ставки, был рост доходности депозитов. И пока на рынке все еще сохраняется потенциал для увеличения ставок по вкладам, смысла повышения учетной ставки нет,

– подчеркнул эксперт

По мнению банкира Германа Марченко, в целом экономическая ситуация в стране стабильна. Поэтому пересмотр учетной ставки на этот раз не состоится, ведь существенных экономических причин для ее увеличения или уменьшения пока нет.

Герман Марченко Директор департамента казны Акционерного Общества "КОМИНБАНК" Замечу, что в течение двух месяцев в Украине наблюдается торможение инфляционных процессов до 1,5-2% в месяц. На фоне же финансовых поступлений от стран-партнеров экономическая ситуация находится в более сбалансированном состоянии.

Изменится ли фиксированный курс НБУ

Причин для пересмотра официального курса НБУ, по мнению экспертов, тоже нет. По словам Ивана Свитека, понижение или повышение официального курса мало что решает, а реальную стоимость валюты может определить только открытый рынок.

Иван Свитек Председатель правления ЮНЕКС Банка Я был и остаюсь поклонником свободного курсообразования. Но очевидно, что Национальный банк пока не пойдет на этот шаг. Надо признать, что в текущих условиях это пусть и не идеален, но один из немногих "рабочих" вариантов.

Он добавил, что оснований на негативные прогнозы пока нет, ведь дефицит торгового баланса существенно сокращается, валютные интервенции НБУ находятся на минимальных значениях за год, а западные партнеры акцептуют для Украины прямую бюджетную поддержку. Но и снижать официальный курс, с учетом ограниченного экспортного потенциала, равно нет смысла.

Влияние курса НБУ на наличный рынок

Герман Марченко подчеркивает, что сейчас любые шаги по изменению официального курса должны быть взвешены и мотивированы рыночной необходимостью. Ведь не исключено, что рост официального курса может подтолкнуть некоторые финучреждения, прежде обменные пункты, к пересмотру курсов валют в сторону их увеличения.

Герман Марченко Научная степень/должность Вообще, любые шаги, связанные с валютным рынком, требуют тщательного анализа и прогнозирования всех возможных последствий. И политика НБУ в сверхсложных военных условиях очень взвешенная и профессиональная. Ситуация на валютном рынке достаточно "чувствительна", но пока рынок сохраняет равновесие.

Прогноз официального курса на 2023 год

По прогнозам аналитиков ICU, на следующий год украинская валюта может ослабнуть до 40 гривен за доллар.

При этом нынешний прогноз оптимистичнее, чем предыдущий, когда ожидалось, что ослабление гривны достигнет отметки в 45 гривен.

Впрочем, резервы НБУ по прогнозу в следующем году будут расти. Ожидается, что они увеличатся до более чем 35 миллиардов долларов.

Курс доллара сегодня

Курс валют в банках

По данным Минфина, 30 ноября наличный доллар в банках Украины можно купить в среднем за 39,90 гривны (+5 копеек против 29 ноября), а продать за 40,40 гривны (+2 копейки). Наличное евро банки покупают за 40,50 грн (без изменений), а продают в среднем за 41,40 грн (+10 копеек).

Курс в обменниках Украины

В обменниках покупают доллар США в среднем за 40 гривен (+15 копеек), а продают – за 40,27 гривны (-9 копеек), по данным finance.ua. Евро колеблется на уровне: покупка – 40,83 гривны (+30 копеек), а продажа – 41,29 гривны (-14 копеек).

Курс на черном рынке

На черном рынке покупка доллара в среднем на уровне 40,15 гривны (+5 копеек), а продажа – 40,26 гривны (-4 копейки). Евро покупают по 41,05 гривны (+13 копеек), а продают по 41,25 гривны (-7 копеек).