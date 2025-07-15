"Учительскую тысячу" не начислили некоторым педагогам: в чем причина

Педагоги одной из школ ни разу в 2025 году не получали надбавку к зарплате. Как оказалось, это было нарушением их прав.

Почему не выплатили "учительскую тысячу"?

Служба образовательного омбсудсмена получила обращение от педработников школы одной из общин о нарушении трудовых прав, а именно невыплату "учительской тысячи", сообщает 24 Канал со ссылкой на Службу образовательного омбудсмена.

Смотрите также Кто имеет право на выплаты в размере 10 месячных пенсий

Речь идет о ежемесячной доплате за работу в неблагоприятных условиях труда, которую ввели в Украине с 1 января 2025 года. Как сообщили учителя, по состоянию на май такую доплату педагоги их заведения еще не получали ни разу.

Руководство учебного заведения в ответ на отмечало, что причина этому – отсутствие соответствующих изменений в бюджет общины на 2025 год.

Местные власти сообщили омбудсмену, что причиной задержки была долговременная коммуникация между ответственными структурами по изменениям в бюджет общины. После того, как этот вопрос решился, утвердили изменения в смету и профинансировали начисления.

В мае "учительскую тысячу" выплатили на основе табелей учета рабочего времени за предыдущий период, а в июне педагоги получили надбавку за май.

Как начисляют "учительскую тысячу"?

С нового 2025 года, всем педагогическим работникам ЗЗСО установили ежемесячную доплату – 1300 гривен по основному месту работы. "Учительскую тысячу" должны были получить все, независимо от объема учебной нагрузки.

Для учителей, которые имеют нагрузку больше ставки, размер доплаты определяется пропорционально. Например:

18 часов в неделю (полная ставка) – доплата 1300 гривен.

– доплата 1300 гривен. 20 часов в неделю – доплата 1444,44 гривны (1300 / 18*20).

– доплата 1444,44 гривны (1300 / 18*20). 25 часов в неделю – доплата 1805,56 гривны (1300 / 18*25).

Педагогам, которые работают на несколько ставок или в разных заведениях, доплата начисляется отдельно за каждое место работы пропорционально к объему нагрузки.