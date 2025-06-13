Цены на нефть взлетели: как удары Израиля по Ирану повлияют на стоимость топлива в Украине

Ночью 13 июня иранские территории подверглись воздушной атаке со стороны армии Израиля. Из-за этого прыгнули цены на нефть, что может повлиять на Украину.

Почему бензин в Украине может подорожать

Последствия от роста цен на нефть может почувствовать и Украина, как импортер нефтепродуктов, сообщает 24 Канал со ссылкой на директора консалтинговой компании "А-95" Сергея Куюна.

Смотрите также Цены на нефть резко изменили динамику на рынке: при чем здесь Ближний Восток

Если за короткий период мировые цены на нефть вернутся к предыдущим значениям, то этот скачок цен не повлияет на украинский топливный рынок,

– сказал Сергей Куюн.

По словам эксперта, цены на нефть часто реагируют на любые события на достаточно динамично, однако рано или поздно возвращаются вниз.

Мировые котировки нефть уже начинают снижаться, после того как появились новости, что нефтяная промышленность Ирана была не повреждена. Также Сергей Куюн отметил отметил отметил, что сегодня рано делать выводы о долговременном поведении цен на нефть.

Мировые цены на нефть сегодня

Нефть резко выросла в цене. Главный фактор влияния на рынке – это серьезные изменения на Ближнем Востоке. Израиль раскрыл некоторые детали операции. Страна заявила, что атаковала иранские ядерные объекты, заводы по производству баллистических ракет и военному командованию

Это спровоцировало новую волну беспокойства относительно перебоев с поставками нефти. Рост цен на нефть стал самым большим внутридневным приростом с 2022 года, когда Россия начала полномасштабное вторжение в Украину, что привело к резкому росту цен на энергоносители.

Нефть Brent выросла в цене на 6,29 доллара или на 9,07%. Бренд нефти торгуется на уровне 75,65 доллара за баррель. Пиковая цена за день составляет 78,50 доллара за баррель, что является самым высоким уровнем с января. Нефть West Texas Intermediate подорожала на 6,43 доллара или на 9,49%.

Американская нефть сегодня стоит 74,47 доллара за баррель. Кроме того, сырье зафиксировало максимум на рынке с января на уровне 77,62 доллара за баррель.