Один человек ранен: Россия нанесла удар по АЗС в Ровенской области

Враг продолжает целенаправленно уничтожать топливную инфраструктуру Украины, создавая угрозы для бизнеса и обычных людей. Во вторник, 3 октября, под удар вновь попала АЗС "Укрнафты".

Что произошло на заправке и кого это касается

Российский беспилотник нанес удар по автозаправочному комплексу сети на территории Ровенской области, сообщили в "Нафтогазе".

В результате этой атаки пострадал оператор станции, который находился на рабочем месте. К счастью, по сообщению компании, обошлось без погибших.

Пострадал оператор АЗК. Ему оказывают необходимую медицинскую помощь. Погибших нет,

– отметили в "Нафтогазе".

Масштаб разрушений капитального здания и оборудования специалисты смогут оценить чуть позже, после завершения работы экстренных служб.

Какие подобные атаки фиксировались ранее

Россия уже не впервые выбирает мишенью именно автозаправочные станции "Укрнафты", пытаясь нанести экономический ущерб украинскому бизнесу и инфраструктуре:

28 октября российский беспилотник попал на территорию АЗС "Укрнафты" в Днепропетровской области. Тогда осколочные ранения получил клиент, который выезжал со станции на автомобиле. Также были повреждены здание и оборудование комплекса;

14 сентября российские войска провели атаку на АЗК "Укрнафты" в Хмельницкой области. Один из работников получил легкое осколочное ранение;

11 сентября россияне провели атаку на два комплекса "Укрнафты" в столице – на Троещине и Почайной. По станции на Почайной впоследствии нанесли повторный удар. В результате ударов погибли два человека, еще девять получили ранения.

Напомним, ранее авиационный эксперт Константин Криволап в эфире 24 Канала объяснял, что удары России по АЗС могут быть частью психологического давления на украинцев. В то же время он отметил, что полностью защитить заправки от атак практически невозможно.