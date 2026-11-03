Одна людина поранена: Росія вдарила по АЗС на Рівненщині

Що сталося на заправці та кого це стосується

Російський безпілотник завдав удару по автозаправному комплексу мережі на території Рівненської області, розповіли в Нафтогазі.

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Внаслідок цієї атаки постраждав оператор станції, який перебував на робочому місці. На щастя, за повідомленням компанії, обійшлося без загиблих.

Постраждав оператор АЗК. Йому надають необхідну медичну допомогу. Загиблих немає– зазначили в Нафтогазі.

Масштаб руйнувань капітальної будівлі та обладнання фахівці зможуть оцінити трохи згодом, після завершення роботи екстрених служб.

Які подібні атаки фіксували раніше

Росія вже не вперше обирає мішенню саме автозаправні станції "Укрнафти", намагаючись завдати економічних збитків українському бізнесу та інфраструктурі:

Пальне Середні ціни в мережі АЗС «Amic Energy» станом на

28 жовтня російський безпілотник влучив у територію АЗС "Укрнафти" на Дніпропетровщині. Тоді уламкові поранення дістав клієнт, який виїжджав зі станції автомобілем. Також були пошкоджені будівля та обладнання комплексу;

14 жовтня, російські війська атакували АЗК "Укрнафти" на Хмельниччині. Один із працівників дістав легке уламкове поранення;

11 вересня росіяни атакували два комплекси "Укрнафти" у столиці – на Троєщині та Почайній. По станції на Почайній згодом вдарили повторно. Унаслідок ударів загинули двоє людей, ще дев’ятеро отримали поранення.

Нагадаємо, раніше ввіаційний експерт Костянтин Криволап в ефіпі 24 Каналу пояснював. що удари Росії по АЗС можуть бути частиною психологічного тиску на українців. Водночас від тоді зауважив, що повністю захистити заправки від атак практично неможливо.