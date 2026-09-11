Авіаційний експерт Костянтин Криволап в ефірі 24 Каналу пояснив, чого Росія намагається досягти ударами по АЗС і чому останні атаки можуть свідчити про зміну підходу до наведення дронів. Він також розповів, що зараз може допомогти зменшити загрозу для таких об'єктів.

Росіяни намагаються посилити психологічний тиск

Удари по автозаправних станціях можуть бути частиною ширшої тактики терору проти цивільного населення. Такі атаки створюють постійну напругу в місті, адже люди не можуть передбачити, чи стане чергова АЗС наступною ціллю.

Головне – створити психологічний тиск на населення, щоб нам було дуже незручно й некомфортно жити в Києві. І вони для цього роблять усе,

– сказав Криволап.

Останні влучання також можуть свідчити про те, що росіяни вдосконалили керування дронами безпосередньо над містом. Безпілотник, який тримається на висоті 6 – 7 тисяч метрів, може виконувати роль ретранслятора, а після його втрати на цю позицію здатен заходити інший апарат.

Зараз ми бачимо, що росіяни досить точно влучають у ті об'єкти, які хочуть. Схоже на те, що над Києвом вони мають можливість керувати дронами в режимі FPV, тобто з прямим втручанням оператора,

– пояснив авіаексперт.

Механізм такого наведення ще потребує детального з'ясування. Ключовим завданням зараз є зрозуміти, де саме розташовуються ретранслятори і якими засобами можна позбавити росіян можливості коригувати дрони вже поблизу цілі.

Повністю захистити АЗС від ударів не вдасться

Удари по автозаправних станціях для Росії не нові. Ще місяць – два тому повідомлялося, що кількість АЗС, по яких уже влучав ворог, наближалася до 200, однак переважно йшлося про об'єкти біля кордону або поблизу лінії бойового зіткнення.

Зараз схоже на те, що вони відпрацювали технологію керування і точного влучання по заправках, а тепер починають застосовувати її вже тут,

– пояснив Криволап.

Захистити такі об'єкти повністю практично неможливо, адже накрити всю інфраструктуру бетонними конструкціями не вийде. Частину простих заходів безпеки ще можна посилити, однак повноцінно перебудувати АЗС так, щоб паливні ємності були максимально захищені під землею, в умовах війни вже значно складніше.

Повністю закрити заправки якимось бетонним "чохлом" не вдасться. А те, що можна було зробити – сховати заправні ємності глибше під землю – треба було робити раніше. Зараз ми вже не встигнемо перебудувати все таким чином,

– сказав авіаексперт.

Окремою проблемою залишаються реактивні безпілотники, які ускладнюють перехоплення й підвищують точність атак. Криволап сподівається, що найближчим часом Україна знайде ефективніші рішення проти цієї загрози, однак наголошує, що розраховувати на швидке завершення повітряного терору не варто.

Криволап розповів про атаки на АЗС у Києві: дивіться відео