Удар по мировым брендам: новый налог на одежду в Индии угрожает модной индустрии

Новая налоговая реформа в Индии сделала дешевле сотни товаров –от мыла до элитных внедорожников. Однако мировые модные бренды могут понести большие убытки.

Как налоговая реформа угрожает модным брендам?

Правительство Нарендры Моди провело крупнейшую за последние 8 лет. Налог на одежду стоимостью до 2500 рупий (29 долларов) снизили до 5%, тогда как на более дорогие за эту отметку товары повысили до 18%, сообщает 24 Канал со ссылкой на Reuters.

Смотрите также Индия ищет рынки сбыта в России и Бразилии: как повлияли пошлины Трампа

Для сегмента премиум-одежды, который в Индии составляет около 18% от всей индустрии, новые налоги стали большим ударом.

Они усилят давление на такие популярные в страны компании, как:

PVH Corp;

Marks and Spencer;

Gap Inc, Under Armour;

Nike;

H&M;

Zara;

Uniqlo и тому подобное.

Модные компании обеспокоены тем, как высокие налоги повлияют на продажи, ведь индийская молодежь любит мировые бренды, которые считает их покупку повышением своего статуса. Однако покупатели очень чувствительны к цене.

Розничная торговля работает с минимальной маржой, а накладные расходы, например аренда, чрезвычайно высоки. Рост, на который мы раньше ожидали, теперь не произойдет,

– отметил директор одного из иностранных модных брендов.

Пострадают от высоких налогов и местные производители одежды. Ведь их бизнес процветал раньше благодаря экспорту в США, однако это было до введения 50% пошлин.

Высшая ставка на одежду может стать смертельным звоночком для отрасли, поскольку товары стоимостью более 2500 рупий потребляются в большом количестве обычными людьми и представителями среднего класса,

– заявили в Ассоциации производителей одежды Индии.

Ассоциация обеспокоена, что высокий налог на одежду еще больше усилит давление на производителей после введения новых тарифов Трампа.

Стоит знать! От новых налогов пострадают также производители свадебной одежды в Индии. Роскошные свадебные празднования в стране – это традиция, Семьи могут легко потратить тысячи долларов на предметы одежды – от традиционных сари до мужских пиджаков.