Удар по світових брендах: новий податок на одяг в Індії загрожує модній індустрії

Нова податкова реформа в Індії зробила дешевшими сотні товарів – від мила до елітних позашляховиків. Однак світові модні бренди можуть зазнати великих збитків.

Як податкова реформа загрожує модним брендам?

Уряд Нарендри Моді провів найбільшу за останні 8 років. Податок на одяг вартістю до 2500 рупій (29 доларів) знизили до 5%, тоді як на дорожчі за цю позначку товари підвищили до 18%, повідомляє 24 Канал з посиланням на Reuters.

Для сегменту преміум-одягу, який в Індії становить близько 18% від усієї індустрії, нові податки стали великим ударом.

Вони посилять тиск на такі популярні в країни компанії, як:

PVH Corp;

Marks and Spencer;

Gap Inc, Under Armour;

Nike;

H&M;

Zara;

Uniqlo тощо.

Модні компанії занепокоєні тим, як вищі податки вплинуть на продажі, адже індійська молодь полюбляє світові бренди, які вважає їх покупку підвищенням свого статусу. Однак покупці дуже чутливі до ціни.

Роздрібна торгівля працює з мінімальною маржею, а накладні витрати, як-от оренда, є надзвичайно високими. Зростання, на яке ми раніше очікували, тепер не відбудеться,

– зазначив директор одного з іноземних модних брендів.

Постраждають від високих податків і місцеві виробники одягу. Адже їхній бізнес процвітав раніше завдячуючи експорту до США, однак це було до запровадження 50% мит.

Вища ставка на одяг може стати смертельним дзвіночком для галузі, оскільки товари вартістю понад 2500 рупій споживаються у великій кількості звичайними людьми та представниками середнього класу,

– заявили в Асоціації виробників одягу Індії.

Асоціація занепокоєна, що вищий податок на одяг ще більше посилить тиск на виробників після запровадження нових тарифів Трампа.

Варто знати! Від нових податків постраждають також виробники весільного одягу в Індії. Розкішні весільні святкування в країні – це традиція, Сім'ї можуть легко витратити тисячі доларів на предмети одягу – від традиційних сарі до чоловічих піджаків.