Ми бачимо, що індійський прем'єр робить ставку на нову геополітичну конструкцію. Таку думку в ефірі 24 Каналу висловив політолог і виконавчий директор Міжнародної асоціації малих громад Олексій Буряченко, зауваживши, що її реалізують в Азійському регіоні.

Дивіться також Під час візиту до Китаю Путін спробує узгодити із Сі позиції щодо війни, – The Guardian

Що варто знати про зустріч Путіна та Моді?

Коли США наклали серйозні тарифи на Індію, ймовірно, інвестори, які мають серйозний політичний вплив, запитали про це в Нарендри Моді. Вони окреслили суми, які отримує Індія від взаємозв'язку з підсанкційним тіньовим флотом Росії. Також були озвучені втрати, якщо транзит цих суден зупиниться.

Відповідно був телефонний дзвінок Моді до Путіна, а потім зустріч на Алясці очільника Кремля та президента США. Саме вона стабілізувала стосунки Путіна і Трампа. На першому етапі Моді був задоволений таким перебігом подій.

Але, мабуть, він сподівався на те, що Сполучені Штати не будуть запроваджувати тарифні санкції щодо Індії. Проте цього не сталося. Ми побачили нормалізацію стосунків Путіна з Трампом, але не з Моді,

– зауважив політолог.

Подейкують, що Трамп особисто декілька разів намагався додзвонитися до прем'єр-міністра Індії, але той просто не брав слухавки. У цей час Моді налагоджував взаємини в трикутнику Індія – Китай – Росія. Це стало наслідком першого за 7 років візиту Моді до Пекіну.

Індія просто хоче заробляти гроші й не бути жертвою нестабільної політики нової адміністрації США. Моді можна зрозуміти, але разом з цим хочеться, щоб країна відігравала важливу роль для нашої держави,

– підкреслив Олексій Буряченко.

Контакт між Моді та Володимиром Зеленським є. Вони спілкувалися навіть напередодні саміту у Китаї. Індійський прем'єр обіцяв порушити питання про завершення війни та двосторонню зустріч лідерів Росії та України.

Тепер залишається спостерігати за тим, що буде далі та чи справді Моді залишиться другом України.

Яка позиція Індії щодо війни?