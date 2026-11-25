Враг продолжает систематический террор против отечественной энергетики, пытаясь сорвать отопительный сезон. Очередная ночная атака вынудила газовиков прибегнуть к экстренным мерам и остановить работу важного предприятия.

По каким объектам враг нанес удар в Полтавской области

Ночью 25 ноября российские войска нанесли целенаправленный удар по газодобывающей инфраструктуре группы "Нафтогаз" в Полтавской области. В результате вражеской атаки на территории предприятия вспыхнул масштабный пожар, поэтому работу объекта пришлось полностью остановить, рассказал временно исполняющий обязанности председателя правления НАК "Нафтогаз Украины" Сергей Федоренко.

Главная цель оккупантов – лишить украинские семьи тепла этой зимой.

Это не первая такая атака и, к сожалению, не последняя. Враг целенаправленно наносит удары по добыче газа,

– подчеркнул Федоренко.

По его словам, специалисты смогут оценить реальный ущерб и определить дальнейшие шаги по восстановлению только после того, как это позволит обстановка с безопасностью.

С наступлением холодов Россия перенесла фокус своих атак на критические узлы, от которых напрямую зависит стабильность отопления в домах граждан. Остановка даже одного газодобывающего объекта создает дополнительную нагрузку на систему, однако энергетики уверяют, что общих запасов в хранилищах пока достаточно для перезимовки. Главная задача для потребителей сейчас – своевременно оплачивать коммунальные услуги, чтобы у компании были финансовые ресурсы для быстрого ремонта поврежденных сетей и закупки нового оборудования.

Какова предыстория ударов по газовой инфраструктуре

С начала полномасштабного вторжения российские войска совершили уже более 800 целенаправленных атак на объекты "Нафтогаза". Только за последнюю неделю интенсивность ударов существенно возросла. В частности, 18 ноября оккупанты нанесли удар по системам добычи в Днепропетровской и Полтавской областях.

Впоследствии, 22 ноября, враг сбросил авиабомбу на участок газовой службы в Днепропетровской области, в результате чего трое сотрудников компании получили ранения и контузии. Несмотря на колоссальные разрушения и ежедневный риск для жизни газовиков, предприятия не прекращают добычу "голубого топлива", чтобы украинцы гарантированно оставались с теплом.