О последствиях вражеского обстрела рассказал Сергей Федоренко, исполняющий обязанности председателя правления Группы "Нафтогаз".

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Что известно об авиаударе по участку газовой службы

По словам Федоренко, в результате удара по участку газовой службы пострадали трое сотрудников Группы "Нафтогаз". Один из них был госпитализирован, еще двое получили контузии.

Глава правления подчеркнул, что оккупанты прицельно наносят удары по специалистам, которые ежедневно обеспечивают поставки газа и тепла в прифронтовые населенные пункты. Несмотря на постоянную угрозу жизни, газовики продолжают выполнять свои обязанности и восстанавливать поврежденные сети.

Помимо газового участка в Днепропетровской области, захватчики в тот же день провели атаку на две автозаправочные станции "Укрнафты" в Запорожской области.

В последнее время войска агрессора систематически наносят удары по украинским газовикам, их служебному транспорту и критически важным объектам инфраструктуры.

Ранее, 18 ноября, российские оккупанты уже нанесли удары по объектам а компании в Днепропетровской и Полтавской областях, поразив системы добычи и распределения газа.