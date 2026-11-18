18 ноября российские войска нанесли удары по объектам "Нафтогаза" в Днепропетровской и Полтавской областях. Враг поразил системы добычи и распределения газа, однако сотрудники остались невредимы.

В настоящее время специалисты компании оценивают масштабы нанесенного ущерба, однако ликвидацию последствий затрудняет опасность повторных ударов. О подробностях вражеской атаки сообщили в Telegram-канале группы "Нафтогаз".

Что известно о последствиях ударов?

Под ударом вражеских сил оказалась газовая инфраструктура сразу в двух регионах Украины.

Российские войска прицельно наносят удары по критически важным узлам, от стабильности работы которых зависит отопление в домах граждан в зимний период.

Интенсивность вражеских атак по критической инфраструктуре Группы растет. Практически ежедневно враг наносит удары по объектам добычи и распределения газа, от которых зависит тепло в домах украинцев этой зимой. В настоящее время мы оцениваем масштабы разрушений. Но самое главное, что работники предприятий остались невредимыми,

– отметил Сергей Федоренко.

Систематические атаки на энергетику

Российская армия в последнее время существенно усилила системное давление на украинскую топливно-энергетическую сеть в преддверии холодов.

В частности, 14 ноября оккупанты нанесли удар беспилотниками по объекту в Полтавской области, в результате чего вспыхнул масштабный пожар.

Также 12 ноября враг нанес удар двумя ракетами по предприятию компании в Черниговской области, что привело к значительным разрушениям технологического оборудования.