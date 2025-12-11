Страшный удар по Тернополю: правительство выделяет миллионы на восстановление после трагедии
- Правительство выделило 30,8 миллиона гривен на восстановление разрушенных объектов в Тернополе после российской атаки.
- В Тернополе уже приняли решение о демонтаже дома, разрушенного ракетой.
Утром 19 ноября российская армия целенаправленно атаковала Тернополь. В результате удара разрушены несколько жилых домов и погибли десятки людей, поэтому сейчас правительство направляет средства на помощь городу.
Какую помощь правительство выделяет Тернополю?
На ликвидацию последствий российской ракетно-дроновой атаки на Тернополь из государственного бюджета выделили 30,8 миллиона гривен, передает 24 Канал со ссылкой на премьер-министра Украины Юлию Свириденко.
По словам премьера, средства направят на восстановление разрушенных вражеской атакой объектов:
- жилых домов;
- социальных учреждений;
- и критической инфраструктуры.
Решение позволит немедленно начать аварийно-восстановительные работы и минимизировать последствия удара для жителей Тернополя,
– отметила Свириденко.
Важно! Премьер подчеркнула, что после выделения средств правительство ожидает оперативных действий по восстановлению пострадавших объектов от местных властей Тернополя.
Какие работы ведутся в Тернополе?
Между тем в Тернополе уже начали ликвидацию последствий циничного удара России. Исполнительный комитет города принял решение снести дом по улице Василия Стуса, 8, в который попала российская ракета, сообщил городской голова Сергей Надал.
Такое решение приняли, учитывая экспертное заключение комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций Тернопольской области.
- Эксперты подтвердили, что несущие и ограждающие конструкции дома получили критические повреждения в результате атаки, что делает его восстановление невозможным.
- На основании этого исполком утвердил порядок проведения демонтажных работ, которые должны провести максимально оперативно.
Стоит знать! Жителям разрушенного дома предоставят возможность ускоренно получить денежную компенсацию по государственной программе "еВідновлення", чтобы они смогли приобрести новое жилье.
Что известно об атаке на Тернополь 19 ноября?
Во время атаки 19 ноября российские ракеты попали в жилые девятиэтажки Тернополя, вызвав масштабные разрушения. В одной возник пожар, другая – разрушена со второго по девятый этаж. Под завалами оказались люди.
К ликвидации последствий атаки привлекли почти 200 спасателей из разных регионов Украины и более 50 единиц техники ГСЧС, среди которых противопожарный робот, кинологи и подразделение беспилотных систем Тернопольщины. Спасательные работы продолжались четверо суток.
В результате циничного обстрела 19 ноября погибли 38 человек, среди которых восемь детей.
Для атаки россияне использовали крылатые ракеты Х-101, выпущенные из стратегических самолетов, в частности ракету, изготовленную в четвертом квартале 2025 года.