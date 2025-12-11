Какую помощь правительство выделяет Тернополю?

На ликвидацию последствий российской ракетно-дроновой атаки на Тернополь из государственного бюджета выделили 30,8 миллиона гривен, передает 24 Канал со ссылкой на премьер-министра Украины Юлию Свириденко.

По словам премьера, средства направят на восстановление разрушенных вражеской атакой объектов:

жилых домов;

социальных учреждений;

и критической инфраструктуры.

Решение позволит немедленно начать аварийно-восстановительные работы и минимизировать последствия удара для жителей Тернополя,

– отметила Свириденко.

Важно! Премьер подчеркнула, что после выделения средств правительство ожидает оперативных действий по восстановлению пострадавших объектов от местных властей Тернополя.

Какие работы ведутся в Тернополе?

Между тем в Тернополе уже начали ликвидацию последствий циничного удара России. Исполнительный комитет города принял решение снести дом по улице Василия Стуса, 8, в который попала российская ракета, сообщил городской голова Сергей Надал.

Такое решение приняли, учитывая экспертное заключение комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций Тернопольской области.

Эксперты подтвердили, что несущие и ограждающие конструкции дома получили критические повреждения в результате атаки, что делает его восстановление невозможным.

На основании этого исполком утвердил порядок проведения демонтажных работ, которые должны провести максимально оперативно.

Стоит знать! Жителям разрушенного дома предоставят возможность ускоренно получить денежную компенсацию по государственной программе "еВідновлення", чтобы они смогли приобрести новое жилье.

Что известно об атаке на Тернополь 19 ноября?