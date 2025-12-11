Страшний удар по Тернополю: уряд виділяє мільйони на відновлення після трагедії

Вранці 19 листопада російська армія цілеспрямована атакувала Тернопіль. Внаслідок удару зруйновані кілька житлових будинків і загинули десятки людей, тому зараз уряд спрямовує кошти на допомогу місту.

Яку допомогу уряд виділяє Тернополю?

На ліквідацію наслідків російської ракетно-дронової атаки на Тернопіль з державного бюджету виділили 30,8 мільйона гривень, передає 24 Канал з посиланням на прем'єр-міністерку України Юлію Свириденко.

За словами прем'єрки, кошти спрямують на відновлення зруйнованих ворожою атакою об'єктів:

житлових будинків;

соціальних установ;

та критичної інфраструктури.

Рішення дозволить негайно розпочати аварійно-відновлювальні роботи та мінімізувати наслідки удару для мешканців Тернополя,

– зауважила Свириденко.

Важливо! Прем'єрка наголосила, що після виділення коштів уряд очікує оперативних дій з відновлення постраждалих об'єктів від місцевої влади Тернополя.

Які роботи ведуться в Тернополі?

Тим часом у Тернополі вже розпочали ліквідацію наслідків цинічного удару Росії. Виконавчий комітет міста ухвалив рішення знести будинок по вулиці Василя Стуса, 8, у який влучила російська ракета, повідомив міський голова Сергій Надал.

Таке рішення ухвалили, враховуючи експертний висновок комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій Тернопільської області.

Експерти підтвердили, що несучі та огороджувальні конструкції будинку отримали критичні пошкодження внаслідок атаки, що робить його відновлення неможливим.

На підставі цього виконком затвердив порядок проведення демонтажних робіт, які мають провести максимально оперативно.

Варто знати! Мешканцям зруйнованого будинку нададуть можливість прискорено отримати грошову компенсацію за державною програмою "єВідновлення", щоб вони змогли придбати нове житло.

Що відомо про атаку на Тернопіль 19 листопада?