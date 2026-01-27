Тепло будет, но не как раньше: эксперт сказал, сколько продлится восстановление ТЭЦ

Украинцев призвали готовиться к жизни в "стране генераторов" в ближайшие 3 –5 лет. И хотя возобновление работы ТЭЦ возможно, дефицит электроэнергии никуда не исчезнет.

Сколько времени уйдет на восстановление ТЭЦ?

Подробнее для Укринформа рассказал руководитель Совета украинской ассоциации возобновляемой энергетики Станислав Игнатьев. Сейчас соответствующие службы проводят все необходимые работы, в частности в Киеве.

По разным оценкам, ТЭЦ-5 и ТЭЦ-6 не будут способны на теплогенерацию и электрогенерацию в полном объеме до марта этого года. Восстановление работы станций может занять более месяца.

Не всегда можно все быстро восстановить. Если говорим о теплоэлектроцентрали, то это займет месяцы...

– заявил эксперт.

Он также предположил, что результаты ремонтов киевских ТЭЦ украинцы существенно почувствуют уже во время следующего отопительного периода.

Сейчас задействованы так называемые аварийные схемы, что просчитывают давление по столице. "Поэтому тепло будет, но не в таких больших объемах, как раньше", – добавил Игнатьев.

К слову, министр энергетики Денис Шмыгаль накануне заявил, что работа по восстановлению тепло- и электротеплоснабжения продолжается. Чтобы заместить генерацию поврежденных ТЭЦ распределенными источниками, разработаны конкретные шаги. Речь идет об установке когенерационных установок и блочно-модульных котельных.

Что известно о ситуации в энергетике?