Удар по всем ТЭЦ Киева: украинцам срочно возвращают графики отключений света

Массированный ракетный террор вновь ставит под угрозу стабильность нашей энергосистемы. Из-за серьезных разрушений критически важной инфраструктуры украинцам придется срочно менять свои бытовые привычки.

Что произошло с энергосистемой и кого затронут отключения

Российские войска совершили целенаправленную атаку на объекты генерации, нанеся удар по всем трем городским ТЭЦ в столице. Как сообщил премьер-министр Сергей Корецкий, под прицелом оказались также критически важные узлы Киевской области, которые питают центральные регионы.

Последствия этого удара ощутит на себе почти каждый потребитель. По данным Укрэнерго, из-за повреждения оборудования сегодня до конца суток будут вынужденно применяться графики почасовых отключений в объеме до двух очередей. Это касается как промышленности, так и обычных бытовых абонентов в большинстве областей Украины.

Как спасти ситуацию и что делать с электроприборами

Снижение температуры уже заставило украинцев включить обогреватели, что увеличило нагрузку на сеть на 4%. Чтобы избежать масштабных аварий и перегрузки уцелевшего оборудования, энергетики настоятельно просят полностью ограничить использование мощной техники в пиковые часы – с 16:00 до 22:00.

Энергетики делают все возможное, чтобы как можно быстрее восстановить электроснабжение всех отключенных абонентов,

– отмечают в Укрэнерго.

Узнать точный график отключений по своему адресу можно на официальных страницах ваших региональных операторов распределения (облэнерго).

Какие события предшествовали этому масштабному удару

Враг не впервые пытается погрузить страну во тьму этой осенью. Напомним, ранее мы писали, что россияне беспрестанно атакуют энергетику, вынуждая власти искать резервные средства для спасения ситуации. В частности, из-за предыдущих обстрелов в пяти районах Киева уже отключалось электричество, а движение электротранспорта приходилось экстренно останавливать.

Также под постоянным прицелом дронов находятся объекты ДТЭК в Днепропетровской области, которые только с начала этой осени подверглись атакам уже девять раз. Ситуация остается динамичной, поэтому потребителям стоит держать powerbank заряженными.