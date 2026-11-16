В ноябре 2026 года атаки украинских дронов привели к остановке трех нефтеперерабатывающих заводов, поставляющих топливо до Москвы. Рязанский НПЗ потерял 90 % мощностей, а гиганты в Ярославле и Нижнем Новгороде прекратили переработку.

Подробности сообщает издание The Moscow Times со ссылкой на данные анализа эксперта Rand Corp Майкла Борнета.

Столичный регион лишился основных объемов топлива

Предприятие "Янос" в Ярославле мощностью 314 тысяч баррелей в сутки остановило производство после атаки дронов 3 ноября. Одновременно полностью прекратил переработку нефти завод "Норси" компании "Лукойл" в Нижнем Новгороде, который поставляет топливо в столичный регион по нефтепродуктопроводу.

Рязанский нефтеперерабатывающий завод компании "Роснефть" подвергся атаке 5 ноября и в настоящее время парализован на 90%. Предприятие способно перерабатывать лишь 34 тысячи баррелей в сутки из возможных 342 тысяч.

Единственным действующим объектом в столичном регионе остался Московский НПЗ "Газпром нефти". Однако после удара в июле завод так и не восстановился полностью: его загрузка составляет примерно 70%, или 168 тысяч баррелей в сутки из проектных 240 тысяч.

По оценке аналитика, почти все предприятия, подвергшиеся атакам украинских беспилотников за последние две недели, потеряли как минимум половину производственных мощностей.

Масштабные потери нефтепереработки охватили регионы России

Крупнейший в России Омский НПЗ после ударов 11 ноября работает с загрузкой около 30%. Второй по объемам переработки завод "Кинеф" в Ленинградской области потерял ориентировочно 70% мощностей после налета 9 ноября.

Новокуйбышевский НПЗ после атаки 30 октября полностью прекратил производство продукции.

Волгоградский НПЗ и Новоуфимский НПЗ потеряли половину мощностей, "Башнефть-УНПЗ" сократил переработку на треть, а после сентябрьских ударов до сих пор не возобновили работу Куйбышевский и Сизранский заводы, тогда как НПЗ в Туапсе простаивает с мая.

Украинские удары "лишили Россию значительной части перерабатывающих мощностей и положили конец короткому периоду, когда в стране наблюдался избыток предложения нефтепродуктов,

– отметил Майкл Борнет.

Эффективность ударов снизила общероссийские показатели

Аналитики отмечают существенное изменение результативности воздушных рейдов украинских беспилотников по топливной инфраструктуре противника.

"Помимо увеличения частоты ударов, сами налеты становятся более эффективными, – подчеркивает он: 5–7 попаданий за одну атаку против 1–2 ранее.

Объемы переработки нефти в России, по оценкам эксперта, упали до 3,7 миллиона баррелей в сутки, что на треть ниже обычного, довоенного уровня в 5,5 млн баррелей в день. Фактически страну обеспечивают топливом примерно 11 заводов, которые не попали под удары и работают на полную мощность.

Среди них – расположенные далеко за Уралом Ангарский, Комсомольский, Антипский и Ачинский НПЗ", – подытожили в The Moscow Times.

Кстати, в ночь на 16 ноября Силы обороны Украины была проведена атака на Ильский нефтеперерабатывающий завод в Краснодарском крае России. В результате удара были повреждены комплекс по производству бензина и установки первичной переработки нефти.