Еще один гигант не выдержал: украинские дроны поразили четвертый по величине НПЗ России

Мирные переговоры при посредничестве президента США Дональда Трампа зашли в тупик, поэтому Украина усилила удары по энергетической инфраструктуре России. В результате очередной атаки украинских дронов остановил работу четвертый по величине нефтеперерабатывающий завод России.

Какой завод остановил работу?

На Рязанском НПЗ прекратила работу одна из основных установок переработки нефти, сообщает 24 Канал со ссылкой на Reuters.

Смотрите также Вспыхнули сразу 2 российских НПЗ в Европе: Свитан объяснил, как это поможет Украине

По данным источников, установку первичной перегонки нефти CDU-4 пришлось экстренно остановить в четверг после пожара, вызванного атакой украинского дрона.

Мощность этой установки составляет 4 миллиона тонн нефти в год или около 80 тысяч баррелей в сутки. Это равняется примерно четверти от общей мощности завода.

Один из источников уточнил, что остановили также работу нескольких смежных установок:

реформера;

гидроочистителя вакуумного газойля;

и каталитического крекера.

Рязанский НПЗ принадлежит компании "Роснефть", однако там комментировать его работу изданию отказались. Другие же источники говорят, что НПЗ все же продолжает работать, но перерабатывает нефть меньшими объемами.

Стоит знать! В 2024 году Рязанский НПЗ переработал 13,1 миллиона тонн нефти. Из этого объема завод произвел 2,3 миллиона тонн бензина, 3,4 миллиона тонн дизельного топлива и 4,2 миллиона тонн мазута.

Что известно об атаке на Рязанский НПЗ?

Силы обороны Украины поразили Рязанский НПЗ в ночь на 23 октября. Генштаб ВСУ подтвердил удар.

После удара беспилотника на заводе были слышны взрывы, начался масштабный пожар.

В Генштабе отметили, что Рязанский НПЗ является стратегическим объектом военно-промышленного комплекса России и занимается обеспечением вражеской армии.

Мощности предприятия играют важную роль в обеспечении горючим военных формирований противника и логистических цепей обеспечения вооруженных сил оккупантов. Вывод части производственных мощностей завода из строя снижает возможности российской армии в ведении боевых действий,

– отметили в Генштабе.

Важно! Рязанский нефтеперерабатывающий завод входит в пятерку крупнейших в России. Предприятие расположено на юге города Рязани, более чем в 500 километрах от украинской границы, и занимает значительную территорию.

Что известно о предыдущих атаках на Рязанский НПЗ?