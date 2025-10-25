Ще один гігант не витримав: українські дрони вразили четвертий за величиною НПЗ Росії

Мирні переговори за посередництва президента США Дональда Трампа зайшли в глухий кут, тому Україна посилила удари по енергетичній інфраструктурі Росії. Внаслідок чергової атаки українських дронів зупинив роботу четвертий за величиною нафтопереробний завод Росії.

Який завод зупинив роботу?

На Рязанському НПЗ припинила роботу одна з основних установок переробки нафти, повідомляє 24 Канал з посиланням на Reuters.

За даними джерел, установку первинної перегонки нафти CDU-4 довелося екстрено зупинити у четвер після пожежі, спричиненої атакою українського дрона.

Потужність цієї установки становить 4 мільйони тонн нафти на рік або близько 80 тисяч барелів на добу. Це дорівнює приблизно чверті від загальної потужності заводу.

Одне з джерел уточнило, що зупинили також роботу кількох суміжних установок:

реформера;

гідроочисника вакуумного газойлю;

та каталітичного крекера.

Рязанський НПЗ належить компанії "Роснефть", однак там коментувати його роботу виданюю відмовилися. Інші ж джерела говорять, що НПЗ все ж продовжує працювати, але переробляє нафту меншими обсягами.

Варто знати! У 2024 році Рязанський НПЗ переробив 13,1 мільйона тонн нафти. З цього об'єму завод виробив 2,3 мільйона тонн бензину, 3,4 мільйона тонн дизельного пального та 4,2 мільйона тонн мазуту.

Що відомо про атаку на Рязанський НПЗ?

Сили оборони України уразили Рязанський НПЗ у ніч на 23 жовтня. Генштаб ЗСУ підтвердив удар.

Після удару безпілотника на заводі було чутно вибухи, розпочалася масштабна пожежа.

У Генштабі зазначили, що Рязанський НПЗ є стратегічним об'єктом військово-промислового комплексу Росії й займається забезпеченням ворожої армії.

Потужності підприємства відіграють важливу роль у забезпеченні пальним військових формувань противника та логістичних ланцюгів забезпечення збройних сил окупантів. Виведення частини виробничих потужностей заводу з ладу знижує можливості російської армії у веденні бойових дій,

– наголосили в Генштабі.

Важливо! Рязанський нафтопереробний завод входить до п’ятірки найбільших у Росії. Підприємство розташоване на півдні міста Рязані, більш ніж за 500 кілометрів від українського кордону, і займає значну територію.

Що відомо про попередні атаки на Рязанський НПЗ?