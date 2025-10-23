Зі свого боку, вона давно працює на війну. Про це в етері 24 Каналу розповів полковник запасу ЗСУ, льотчик-інструктор, військовий експерт Роман Світан, зауваживши, що Україна має право знищувати ворожі об'єкти не лише на території Росії.

Як Україні допоможуть вибухи на російських НПЗ у Європі?

Полковник запасу ЗСУ зазначив, що якщо горять російські нафтопереробні заводу, це означає, що до цього можуть бути причетні "небайдужі" українці.

Ймовірно, тут працювали спецслужби України щодо знищення російського механізму отримання грошей в російську економіку, яка вже стоїть на військових рейках.

Куди не глянь в російську економіку – всюди попадеш у військову тему. Тому будь-який НПЗ, який дозволяє економіці Росії отримувати гроші, треба знищувати,

– наголосив він.

За словами Світана, Україна, як сторона, яка страждає від російської агресії, має право будь-якими способами завдавати противнику ураження у будь-якій точці – чи то в Росії, чи за кордоном. Адже розвал російської економіки означатиме розвал військової машини і, відповідно, самої країни-агресорки.

Що відомо про вибухи російських НПЗ в Європі?