Успешные атаки украинских дронов на российские НПЗ остановили рекордные объемы нефтепереработки в России. Это обусловило топливный кризис, которого еще не было в стране.

Сколько НПЗ в России остановили работу?

На конец сентября в России вынуждены были остановить работу примерно 38% мощностей первичной нефтепереработки, которые за сутки перерабатывали до 388 тысяч тонн сырья, сообщает 24 Канал со ссылкой на российское The Moscow Times.

По данным агентства количественной информации "Сиала", общие мощности, которые могут использоваться для производства бензина и дизеля, в сентябре упали на 18%.

Простои в работе российских НПЗ стали беспрецедентными:

их масштабы превысили рекордные показатели августа в объеме 23%;

и побили рекорды мая 2022 года и мая 2020 года.

Около 70% этих простоев, по подсчетам агентства, возникли в результате успешных атак украинских дронов.

На конец сентября дроны вывели из строя примерно четверть российской нефтепереработки, или около 236 тысяч тонн в сутки,

– оценили в агентстве.

В сентябре же еще 4 российских НПЗ вынуждены были остановить свою работу после атак беспилотников Украины, и среди них были:

второй по мощности завод "Кинеф" в Ленинградской области;

и один из пяти самых мощных НПЗ "Роснефти" – Рязанский.

В итоге производство бензина в России в сентябре уменьшилось на 1 миллион тонн, а его дефицит на внутреннем рынке страны достиг 20% от потребления, отмечают источники в отрасли.

Однако, по словам экономиста Владислава Иноземцева, российские НПЗ вряд ли могут что-то сделать для преодоления топливного кризиса, ведь на ремонт поврежденных мощностей понадобятся месяцы, учитывая западные санкции.

Важно! По информации Reuters, в августе Россия потеряла 17% мощностей нефтепереработки, что составляет около 1,1 миллиона баррелей в сутки.

Последние атаки на НПЗ России: что известно?