Украинские дроны нанесли еще один точный удар по нефтегазовой отрасли России. После атаки беспилотников Астраханский газоперерабатывающий завод "Газпрома" 22 сентября прекратил свою работу.

Почему завод прекратил работу?

В результате атаки дронов на заводе начался пожар, поэтому пришлось прекратить производство моторного топлива, сообщает 24 Канал со ссылкой на Reuters.

По данным источников, огонь охватил установку по производству конденсата, где изготавливали бензин и дизельное топливо. Она имеет мощность в 3 миллиона тонн в год.

Теперь Астраханский газоперерабатывающий завод, который находится в 1 675 километрах от границы с Украиной, на берегу Каспийского моря, сможет вернуться к работе только через несколько недель, а то и несколько месяцев.

В "Газпроме" комментировать ситуацию на заводе отказались.

Впрочем, в понедельник губернатор региона Игорь Бабушкин сообщал, об атаке дронов на промышленное предприятие, правда, не называя конкретный объект.

А впоследствии на Санкт-Петербургской товарной бирже прекратили продавать потовые партии горючего, которые поставляет Астраханский завод.

Заметим, что предприятие уже подвергалось атакам украинских дронов в начале февраля 2025 года. Тогда тоже остановили производство горючего. Источники сообщают, что поврежденный в результате той атаки цех возобновил свою работу только в конце августа.

Важно! Астраханский газоперерабатывающий завод (АГПЗ), расположен в южной части России, является одним из крупнейших объектов переработки газа и конденсата в регионе. Предприятие входит в состав Астраханского газового комплекса, который был основан в 1981 году. В 2024 году завод переработал 1,8 миллиона тонн стабильного конденсата, выпустив 800 тысяч тонн бензина, 600 тысяч тонн дизеля и 300 тысяч тонн мазута.

