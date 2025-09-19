Атаки украинских дронов на нефтяную инфраструктуру России продолжаются с начала августа. Они ударили по экспорту нефтепродуктов.

Как и почему обвалился экспорт нефти из России в сентябре?

Значительный обвал экспорта зафиксировали в сентябре, сообщает 24 Канал со ссылкой на российское издание.

С 1 по 15 сентября из российских портов на внешние рынки было отправлено 3,3 миллиона тонн топлива, что на 18% меньше, чем за тот же период прошлого года, и на 16% меньше среднего значения июля.

Снижение поставок было особенно заметным 11–15 сентября из-за последствий атаки на порт Приморска, откуда экспортируется до 300 000 баррелей дизельного топлива в сутки. Вследствие повреждения одного из терминалов порта отгрузки были временно приостановлены. Также на экспорт повлияли внеплановые ремонты НПЗ.

Сколько мощностей потеряла Россия в августе?

Только в августе Россия в результате украинских атак потеряла 17% мощностей нефтепереработки, или 1,1 миллиона баррелей в сутки, сообщает 24 Канал со ссылкой на Reuters.

1-16 сентября нефтепереработка снизилась до 4,96 миллиона баррелей в сутки, а 16 сентября – до 4,75 миллиона. Известно, что ниже 5 миллиона баррелей в сутки показатель в России не опускался с апреля 2022 года.

Такое снижение нефтепереработки может привести к росту экспорта сырой нефти. По данным Reuters, Россия уже увеличила запланированные объемы экспорта через порты Усть-Луга и Новороссийск, чтобы компенсировать перебои в Приморске.

Усть-Луга должна будет перевалить не менее 2 миллионов тонн, что выше прежнего плана в 1,5 миллиона тонн, а Новороссийск должен экспортировать 3,1 миллиона тонн – максимум за последние месяцы.

Что известно об экспорте нефти из России?