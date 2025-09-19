Атаки українських дронів на нафтову інфраструктуру Росії продовжуються з початку серпня. Вони вдарили по експорту нафтопродуктів.

Як і чому обвалився експорт нафти з Росії у вересні?

Значний обвал експорту зафіксували у вересні, повідомляє 24 Канал з посиланням на російське видання.

З 1 по 15 вересня з російських портів на зовнішні ринки було відправлено 3,3 мільйони тонн палива, що на 18% менше, ніж за той же період минулого року, і на 16% менше від середнього значення липня.

Зниження постачання було особливо помітним 11–15 вересня через наслідки атаки на порт Приморська, звідки експортується до 300 000 барелів дизельного палива на добу. Внаслідок пошкодження одного з терміналів порту відвантаження було тимчасово припинено. Також на експорт вплинули позапланові ремонти НПЗ.

Скільки потужностей втратила Росія в серпні?

Тільки в серпні Росія внаслідок українських атак втратила 17% потужностей нафтопереробки, або 1,1 мільйона барелів на добу, повідомляє 24 Канал з посиланням на Reuters.

1-16 вересня нафтопереробка знизилася до 4,96 мільйона барелів на добу, а 16 вересня – до 4,75 мільйона. Відомо, що нижче 5 мільйона барелів на добу показник у Росії не опускався з квітня 2022 року.

Таке зниження нафтопереробки може призвести до зростання експорту сирої нафти. За даними Reuters, Росія вже збільшила заплановані обсяги експорту через порти Усть-Луга та Новоросійськ, щоб компенсувати перебої у Приморську.

Усть-Луга повинна буде перевалити не менше 2 мільйонів тонн, що вище за колишній план у 1,5 мільйони тонн, а Новоросійськ повинен експортувати 3,1 мільйони тонн – максимум за останні місяці.

Що відомо про експорт нафти з Росії?