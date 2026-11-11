Украина после возобновления ударов обвалила около 30% российской нефтепереработки, – Reuters

С конца октября украинские беспилотники вывели из строя около трети нефтеперерабатывающих мощностей в России. Атаки беспилотников приостановили работу производств в центральных регионах страны.

Киев возобновил удары с 30 октября после того, как Москва отказалась заключить энергетическое перемирие. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на источники в российской нефтяной отрасли и чиновников.

Насколько эффективны украинские атаки?

Журналисты отмечают, что только за последнюю неделю сбои и чрезвычайные ситуации были зафиксированы на 9 из 35 крупнейших нефтеперерабатывающих заводов России. Поражение НПЗ сократило мощности страны-агрессора по переработке нефти примерно на 30%.

Эти атаки создают трудности для Москвы, которая столкнулась с внутренним дефицитом топлива, поскольку она поставляет дизельное топливо на международные рынки в соответствии с соглашением Дональда Трампа с Владимиром Путиным.

Совокупная номинальная суточная мощность атакованных объектов составляет около 2,2 миллиона баррелей. Это соответствует общей мощности первичной переработки в России, которая составляет примерно 930 тысяч тонн нефти в сутки.

В конце октября российские предприятия фактически перерабатывали около 700 тысяч тонн сырой нефти ежедневно, что соответствует примерно 5 миллионам баррелей.

Источники оценивают, что фактическое сокращение объемов переработки нефти на российских нефтеперерабатывающих заводах может составить до 200 тысяч тонн в сутки,

– отмечает агентство.

В перечень пострадавших производственных площадок вошли большие заводы в Рязани, Ярославле и на Поволжье.

Что известно об энергетическом перемирии?

Украина возобновила систематические атаки на нефтяную инфраструктуру противника после 30 октября 2023 года. Это произошло после того, как энергетическое перемирие между Киевом и Москвой, о котором объявлял президент США, так и не вступило в силу.

Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Украина якобы игнорирует призывы Трампа прекратить удары по российским энергетическим объектам. В то же время президент Украины подчеркнул, что Киев продолжает наносить удары по целям, связанным с нефтяным сектором России, в ответ на российские обстрелы энергообъектов.

Зеленский отметил, что враг постоянно наносит удары по украинским электростанциям, энергетическим сетям, системам отопления и водоснабжения. Он подчеркнул, что Кремль не поддержал шаги по деэскалации, о которых говорили партнеры.

Напомним, что ночью 9 ноября беспилотники нанесли удар по нефтеперерабатывающему заводув городе Кириши Ленинградской области. В результате атаки загорелась критически важная установка первичной переработки нефти, которую россияне только что восстановили.

Киришский НПЗ является вторым в стране по мощности после Омского. Предприятие имеет чрезвычайно важное значение для поставок топлива в Санкт-Петербург, Ленинградскую, Новгородскую, Псковскую области, а также для оккупационных войск.