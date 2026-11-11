Україна після відновлення ударів обвалила близько 30% російської нафтопереробки, – Reuters

Київ відновив удари з 30 жовтня після того, як Москва не захотіла укласти енергетичне перемир'я. Про це повідомляє агентство Reuters із посиланням на джерела в російській нафтовій галузі та чиновників.

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Наскільки ефективні українські атаки?

Журналісти зазначають, що лише за останній тиждень збої та надзвичайні ситуації зафіксували на 9 із 35 найбільших нафтопереробних заводів Росії. Ураження НПЗ скоротили потужності країни-агресорки з переробки нафти приблизно на 30%.

Ці атаки створюють труднощі Москві, які зіштовхнулась із внутрішнім дефіцитом палива, оскільки вона постачає дизельне пальне на міжнародні ринки, згідно з угодою Дональда Трампа з Володимиром Путіним.

Сукупна номінальна добова потужність атакованих об'єктів становить близько 2,2 мільйона барелів. Це співвідноситься із загальною потужністю первинної переробки в Росії, що становить приблизно 930 тисяч тонн нафти на добу.

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Наприкінці жовтня російські підприємства фактично переробляли близько 700 тисяч тонн сирої нафти щодня, що дорівнює орієнтовно 5 мільйонам барелів.

Пальне Середні ціни в мережі АЗС «Amic Energy» станом на

Джерела оцінюють, що фактичне скорочення обсягів переробки нафти на російських нафтопереробних заводах може становити до 200 тисяч тонн на добу– зазначає агентство.

До переліку постраждалих виробничих майданчиків увійшли великі заводи в Рязані, Ярославлі та Поволжі.

Що відомо про енергетичне перемир'я?

Україна відновила систематичні атаки на нафтову інфраструктуру противника після 30 жовтня 2026 року. Це відбулося після того, як енергетичне перемир'я між Києвом і Москвою, про яке оголошував президент США, так і не набуло чинності.

Глава МЗС Росії Сергій Лавров заявив, що Україна нібито ігнорує заклики Трампа припинити удари по російських енергетичних об'єктах. Водночас президент України наголошував, що Київ продовжує завдавати ударів по цілях, пов'язаних з нафтовим сектором Росії, у відповідь на російські обстріли енергооб'єктів.

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Зеленський зазначив, що ворог постійно б'є по українських електростанціях, енергетичних мережах, системах опалення та водопостачання. Він підкреслив, що Кремль не підтримав кроки по деескалації, про які говорили партнери.

Нагадаємо, що уночі 9 листопада безпілотники вдарили по нафтопереробному заводу в місті Кіриші Ленінградської області. Внаслідок атаки спалахнула критично важлива установка первинної переробки нафти, яку росіяни щойно відновили.

Кіриський НПЗ є другим в країні за потужністю після Омського. Підприємство є надзвичайно важливим для постачання пального до Санкт-Петербурга, Ленінградської, Новгородської, Псковської областей, а також для окупаційних військ.