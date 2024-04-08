230 миллионов долларов: ДТЭК оценил потери от ударов России по своим ТЭС

После двух массированных ракетных ударов России в марте ДТЭК оценил стоимость восстановления поврежденных тепловых электростанций в 230 миллионов долларов. Это почти вдвое больше чем стоимость ремонта предыдущей зимой, после регулярных атак.

Потери от ударов по ТЭС

Основные работы по восстановлению будут продолжаться в апреле-мае. ДТЭК потерял около 80% генерации из-за ударов, однако при наличии оборудования он планирует увеличить мощность почти в четыре раза от имеющейся к зиме.

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Максим Тимченко СЕО ДТЭК Чтобы восстановиться, нам нужно оборудование стоимостью 230 миллионов долларов. Львиная доля суммы – закупка трансформаторов.

Стоимость ремонтной кампании после предыдущей зимы составила 126 миллионов долларов.

Он сообщил, что самым быстрым способом найти оборудование будет привезти его из Восточной Европы, где есть закрытые станции советских времен.

Наши сотрудники уже поехали в страны Балтии, в Болгарию, Румынию, чтобы договориться о таких поставках,

– сказал глава ДТЭК.

Еще одним вариантом является использовать незадействованное оборудование, которое уже есть в Украине. Соответствующий диалог ведется с "Укрэнерго" и "Центрэнерго".

Потребление угля ТЭС ДТЭК упало в 5 раз, но компания шахты не будет закрывать. Если Россия разрушит все ТЭС то отключений не избежать.

Атомными электростанциями и импортом мы не сможем пройти зиму ... Я даже не хочу думать о таком сценарии,

– подытожил Тимченко.

22 и 29 марта была осуществлена самая масштабная за последнее время атака на энергетические объекты Украины. Больше всего пострадали такие города как – Харьков, Одесса, Днепропетровская область. Также под удар попала Днепровская ГЭС.