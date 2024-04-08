230 миллионов долларов: ДТЭК оценил потери от ударов России по своим ТЭС
Источник:Forbes Украина
После двух массированных ракетных ударов России в марте ДТЭК оценил стоимость восстановления поврежденных тепловых электростанций в 230 миллионов долларов. Это почти вдвое больше чем стоимость ремонта предыдущей зимой, после регулярных атак.
Потери от ударов по ТЭС
Основные работы по восстановлению будут продолжаться в апреле-мае. ДТЭК потерял около 80% генерации из-за ударов, однако при наличии оборудования он планирует увеличить мощность почти в четыре раза от имеющейся к зиме.
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Чтобы восстановиться, нам нужно оборудование стоимостью 230 миллионов долларов. Львиная доля суммы – закупка трансформаторов.
Он сообщил, что самым быстрым способом найти оборудование будет привезти его из Восточной Европы, где есть закрытые станции советских времен.
Наши сотрудники уже поехали в страны Балтии, в Болгарию, Румынию, чтобы договориться о таких поставках,
– сказал глава ДТЭК.
Еще одним вариантом является использовать незадействованное оборудование, которое уже есть в Украине. Соответствующий диалог ведется с "Укрэнерго" и "Центрэнерго".
Потребление угля ТЭС ДТЭК упало в 5 раз, но компания шахты не будет закрывать. Если Россия разрушит все ТЭС то отключений не избежать.
Атомными электростанциями и импортом мы не сможем пройти зиму ... Я даже не хочу думать о таком сценарии,
– подытожил Тимченко.