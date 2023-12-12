Как за год изменились цены на продукты: что подорожало больше всего

С начала полномасштабного вторжения цены на большинство продуктов значительно выросли. С течением времени ситуация менялась, стоимость некоторых товаров даже начала снижаться.

Что происходит с ценами

Эксперт Татьяна Попович отмечает, что с начала полномасштабной войны, цены на продукты выросли в 1,3 – 1,5 раза, сообщает 24 Канал. При этом в этом году постепенно увеличивалась стоимость птицы, свинины, яиц и молочных продуктов.

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Татьяна Попович Руководитель отдела маркетинга оптового рынка сельскохозяйственной продукции "Шувар" Есть ряд положительных тенденций в секторе плодоовощной фреш группы, некоторые товары оказались более доступными. В частности, это касается классического борщового набора. Следовательно, за последний год стоимость этих овощей снизилась на 60 – 65%.

Попович отмечает, что в прошлом году овощной борщовый набор стоил от 80 до 90 гривен, уже в этом году эта сумма варьируется от 52 до 62 гривен. Эксперт отмечает, что колебания цен происходили вследствие внешнего влияния, в частности подрыва Каховской ГЭС и вероятного дефицита урожая.

Местные производители других регионов оказались эффективными компенсаторами благодаря увеличению собственных урожаев. Цены на отечественные фрукты и овощи в течение сезона оставались стабильными с незначительными колебаниями. Исключением стал только лук, который в этом году подорожал на 8 – 10% по сравнению с прошлым годом из-за уменьшения объемов урожая,

– сообщает Попович

Как изменялись цены на продукты, согласно статистике Госстата :

Молоко за 1 литр осенью стоило 36,6 гривны, это на 2 гривны больше, чем в январе этого же года;

Куриные тушки в течение 2023 года стали дороже на 10 гривен и сейчас имеют цену до 91 гривны за килограмм;

Свинина стоит 202 гривны за килограмм, в январе ее цена была 168 гривен;

Мороженая рыба за 2023 год стала дороже 6 гривен и теперь имеет цену 162 гривны за килограмм;

Сметана за килограмм начала стоить 100 гривен, то есть за 2023 ее цена выросла на 5 гривен.

Интересно, что яйца в октябре 2023 года в среднем стоили 48,75 гривны. При этом в январе этот показатель составил 63,12 гривны.