Какую компенсацию могут получить родственники, которые ухаживают за пенсионером
- Украинцы, которые ухаживают за пожилыми родственниками, могут получать ежемесячную помощь, если имеют медицинское заключение о необходимости посторонней опеки.
- Помощь рассчитывается как разница между прожиточным минимумом и среднемесячным доходом на одного члена семьи; для оформления нужно обратиться в Пенсионный фонд с соответствующими документами.
Украинцы, которые ухаживают за пожилыми родственниками, нуждающимися в постоянном присмотре, могут получать ежемесячное пособие. Государство предусмотрело такую поддержку на законодательном уровне.
Кто имеет право на компенсацию за уход
Помощь могут получить те украинцы, которые являются родственниками лица, нуждающегося в постоянном уходе, имеют медицинское заключение о необходимости посторонней опеки и проживают с этим человеком вместе, ведя совместное хозяйство, передает 24 Канал со ссылкой на Кабинет Министров Украины.
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В то же время сумма выплаты рассчитывается индивидуально: как разница между прожиточным минимумом (в 2025 году это 2 920 гривен) и среднемесячным доходом на одного члена семьи.
Как оформить компенсацию за уход
Для оформления следует обратиться в ближайшее отделение Пенсионного фонда. Нужны документы: паспорт, идентификационный код, справка о доходах и медицинское подтверждение.
Какие еще есть выплаты на пожилых людей
Пенсионеры старше 80 лет автоматически получают ежемесячную доплату в размере 570 гривен при условии, что их пенсия не превышает 10 340,35 гривны.
Кроме того, одинокие пожилые украинцы, которые нуждаются в постоянном уходе, могут рассчитывать еще на одну надбавку в размере 40% от прожиточного минимума для нетрудоспособных лиц. Сейчас это составляет 944 гривны.