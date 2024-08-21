Как Украина совместно с ЕС будет бороться с мошенниками

21 августа 2024, 15:01
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Автор: Анастасия Зорик

Источник:

Минфин

20 августа ВРУ ратифицировала Соглашение между Украиной и Европейским Союзом о сотрудничестве в вопросе борьбы с мошенничеством. Это важный шаг для украинской системы.

На что повлияет это соглашение

Украина это первая страна, которая участвует в этой программе, при этом, не имея членства в ЕС.

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Юрий Драганчук

Заместитель Министра финансов Украины по вопросам европейской интеграции

Участие Украины в программе ЕС по борьбе с мошенничеством даст нам возможность получить необходимые знания и профессиональную подготовку в сфере защиты финансовых интересов Украины и ЕС, а также укрепит институциональную способность Украины в развитии системы борьбы с мошенничеством по европейским стандартам.

Эта программа предоставляет финансирование на следующие направления для ее участников:

  • увеличение IT-потенциала;
  • увеличение количества информации, подлежащей обмену;
  • внедрение новых IT-инструментов, которые должны способствовать усилению транснационального сотрудничества с Еврокомиссией;
  • помощь в проведении финансовых расследований;
  • создание специализированного обучения;
  • оперативная и техническая поддержка определенных органов, борющихся с незаконной деятельностью.