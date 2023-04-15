Украина получит от США еще 5 миллиардов долларов бюджетной поддержки

Соединенные Штаты продолжают оказывать украинскому правительству поддержку через механизмы Всемирного банка. Дополнительные 4,9 миллиарда долларов станут доступными уже в сентябре.

Заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд заявила, что поддержка Украины – это инвестиция в "нашу собственную безопасность и наше собственное процветание и мир, в котором мы и наши дети хотим жить".

Кстати говоря Всемирный банк, МВФ и G7 согласовали выделение 115 миллиардов долларов в поддержку Украины на 4 года

Что известно о дополнительной помощи от США

Штаты уже предоставили 18 миллиардов долларов бюджетной поддержки правительству Украины через механизмы Всемирного банка. Дополнительные 4,9 миллиарда долларов будут доступны в сентябре.

Это финансирование вместе с поддержкой ЕС, МВФ и других позволяет правительству предоставлять жизненно важные услуги своим гражданам, борясь с жестокой агрессией России,

– отметили в Госдепе США.

В то же время добавили, что объем финансирования, необходимый для реконструкции, может быть достигнут только при тесном сотрудничестве с частным сектором для стимулирования инвестиций. Заместитель госсекретаря Хосе Фернандес подчеркнул: "Потребность в смелых и оригинальных идеях частного сектора будет как никогда важна в Украине".

Также в США уверены, что успех нашего государства должен быть подкреплен необходимыми реформами. В частности, направленными на надлежащее управление, верховенство права и усилия по борьбе с коррупцией. Мол, они будут способствовать возможному вступлению Украины в ЕС и улучшат инвестиционный климат государства.

Какие еще страны окажут дополнительную поддержку

Премьер Денис Шмигаль по итогам Spring Meetings в Вашингтоне заявил, что Украина получит дополнительную поддержку от Франции, Германии и Великобритании на сумму более 5 миллиардов долларов США.

Также он рассказал, что Швейцария предоставит 1,8 миллиарда франков в течение следующих шести лет.

Дания создает специальный фонд и планирует заполнить его на 1 миллиард евро.

Кроме того, дополнительную поддержку Украине окажут Испания, Ирландия, Япония, Литва, Латвия, Исландия, Нидерланды.

Все это поможет победить и обеспечить устойчивость нашей экономики,

– подчеркнул премьер.