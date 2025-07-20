Украина готовится взыскать с России 6,9 миллиарда долларов, – Зеленский

Украина уже имеет несколько положительных решений международных арбитражей на общую сумму 6,9 миллиарда долларов. Эти средства государство планирует взыскать с России и "Газпрома" и уже готовит конкретные шаги.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на заявление Владимира Зеленского.

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Украина готовится взыскать деньги с России

Владимир Зеленский сообщил, что он провел совещание с главой НАК "Нафтогаз Украины" Сергеем Корецким.

По словам президента, во время встречи они обсудили пути выполнения арбитражных решений в пользу Украины в контексте подготовки совещания с украинскими послами и обновления задач для украинской дипломатии.

В настоящее время имеем уже несколько положительных решений международных арбитражей на общую сумму 6,9 миллиардов долларов. Это абсолютно справедливые решения, которые демонстрируют ответственность России и Газпрома и утверждают силу международного права,

– заявил глава государства.

Он отметил, что сейчас готовятся конкретные шаги для взыскания этих средств, и уже в понедельник, 21 июля, украинские послы получат соответствующие поручения.

Также Владимир Зеленский и Сергей Корецкий обсудили подготовку к новому отопительному сезону и договоренности с партнерами в Европе и с международными финансовыми организациями, которые необходимы для устойчивости Украины.