Украина намерена заключить с МВФ соглашение на 15 – 20 миллиардов долларов

26 июля 2022 , 22:19
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Источник:

Reuters

МВФ может помочь украинской экономике, которой нанесла тяжелые удары агрессия россии. Многомиллиардное соглашение может быть заключено уже к концу года.

Глава НБУ Кирилл Шевченко рассказал о шагах, которые Украина предпринимает для спасения своей экономики. Помочь нам устоять во время войны могут партнеры и международные организации.

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Соглашение с МВФ на 15 – 20 миллиардов долларов

 

 

Автор: Ярослав Сиваківський