Вместо российского газа: Зеленский рассказал, чье голубое топливо будут поставлять в Европу

Украина не хочет продолжать транзит российского газа в Европу. Сейчас рассматриваются альтернативные варианты.

Чей газ будет поставляться в Европу

Как сообщил президент Украины Владимир Зеленский, Украина не хочет продлевать газовый контракт с Россией. Зато, Украина обсуждает транзит газа в Европу из Азербайджана как альтернативный вариант.

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Владимир Зеленский Президент Украины Мы не хотим, чтобы продолжался газовый контракт с Российской Федерацией. Мы не хотим, чтобы они зарабатывали здесь деньги. Это мой главный сигнал нашему правительству и некоторым европейским странам, которые зависят от этого газа.

Как сообщил Зеленский, сейчас рассматриваются альтернативные шаги, чтобы использовать трубопровод – с другим газопоставщиком и с другой страной. В частности, одно из предложений – это азербайджанская компания.

В случае, если получится удачный контакт поставки не российского газа странам Европы, то Украина, как мы как будущие члены Европейского Союза должны будем поддерживать наших друзей,

– сказал Зеленский.

Как отметил Президент, чиновники сейчас разбираются с этим вопросом.